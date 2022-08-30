Русских отрезали от оружия и пополнения живой силы из Крыма и Левого берега Днепра – губернатор Херсонщины

Русских отрезали от оружия и пополнения живой силы из Крыма и Левого берега Днепра – губернатор / Коллаж Людмила Денисова, DVIDSHUB Flickr, Соцсети

Бойцы ВСУ мощными и четкими ударами вывели из строя фактически все крупные мосты на Херсонщине. Как говорит в эфире телемарафона "Единые новости" руководитель Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич, таким образом, российские оккупанты уже окончательно отрезаны от поставок оружия и солдат с левобережья региона (а также временного аннексированного Крыма.

"Могу только подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения, техники во многих районах Херсонщины и то, что хирургически точными ударами выведены из эксплуатации фактически все большие мосты, Антоновский железнодорожный и автомобильный, а также Новокаховский. Остались только пешеходные переходы", – заявил глава ОВА.

Кроме того, Янушевич призвал украинцев и представителей СМИ сохранять информационную тишину ‒ чтобы не навредить интересам ВСУ.

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Что происходит в Херсоне

29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.

Многие Telegram-каналы сообщили, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты.

Позже советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив сообщил, что началась важная неделя для ВСУ. По его словам, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном.

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