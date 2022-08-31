Гауляйтер захваченной Запорожчины Балицкий заявил о 'семейных обстоятельствах' и сбежал в Крым

Евгений Балицкий решил сбежать в захваченный Россией Крым / Telegram-канал Балицкого

Провозглашенный Россией в оккупированной Запорожской области, дескать, "главой военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий убежал в захваченный Крым. Дескать, уехал "по семейным" обстоятельствам и оттуда будет "руководить". Похоже, свой побег он решил сделать тайной – спустя время сообщение исчезло.

В частности, 30 августа коллаборант Балицкий в своем Telegram-канале опубликовал сообщение с прикрепленным видео, где он говорит о "решении" уехать с оккупированных районов Запорожской области. Мол, "работать" он теперь собирается из захваченного оккупантами РФ Крыма.

Говорит, уехать решил "по семейным обстоятельствам". В сообщении он намекнул, что больше не ассоциирует себя с оккупационным "руководством" и самой Запорожской областью.

Примечательно, позже сообщение вместе с видео куда-то исчезли. Похоже, коллаборант решил бежать тайно.

Гауляйтер Стремоусов сбежал из Херсона

30 августа назначенный Москвой, дескать, "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов сбежал в Россию.

Он выпустил видеообращение, в котором заявил, что Россия на захваченной Херсонщине якобы "навсегда", а контрнаступление ВСУ, мол, "захлебнулось, на начавшись".

Примечательно, вещал он уже из Воронежа.

Блогер и активист Сергей Стерненко отметил, что Стремоусов сам находится в России, а записывает ролики якобы из рабочего кабинета в захваченном Херсоне.

Как удалось выяснить людям, видеозаписи снимаются в гостинице Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 38.

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