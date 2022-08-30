Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию и собрался 'спасать Африку'

Стремоусов делает вид, что записывает видео из своего рабочего кабинета, хотя, судя по фону за его спиной, он находится в Воронеже в гостинице Marriott.
Коллаборант Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили замглавы херсонской "военно-гражданской администрации", на фоне анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины сбежал из Херсона в Россию.
Стремоусов опубликовал видеообращение, во время которого заявил, что Россия в Херсонской области "навсегда", и контрнаступление ВСУ "захлебнулось, не начавшись", а уничтожение логистики РФ якобы никак не повлияет на оккупацию региона.
"Мы возвращаемся в эпоху сильной, мощной державы, которая позволит навести порядок по всеми миру, спасти Африку, Латинскую Америку и Азию", - заявил коллаборант.
Отметим, что в последние дни Стремоусов активизировал свое присутствие в сепаратистских и российских медиа, записывая ролики якобы из своего рабочего кабинета. Но, как сообщает в Telegram активист и блогер Сергей Стерненко, благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 38.
"На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", - написал Стерненко.
Блогер уточнил, что интерьер, в котором Стремоусов уже несколько дней записывает видео, полностью совпадает с интерьером в отеле Воронежа. Последнее видеообращение он писал на одном из верхних этажей в большом зале.
Как сообщал Главред, недавно Стремоусов опозорился во время одного из мероприятий. Выступая перед присутствующими в Голой Пристани, он решил блеснуть интеллектом и произнес длинную тираду о предназначении коллаборантов на юге Украины.
Однако, не придумав ничего лучше, Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.
Напомним, 29 августа российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева и его девушки, которая была его гражданской супругой. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно.
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