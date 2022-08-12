"Мы - промежность": гауляйтер Стремоусов рассказал правду о сепаратистах Херсонщины

Кирилл Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.
Коллаборант Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили замглавы херсонской "военно-гражданской администрации" захваченной Херсонщины, опозорился во время одного из мероприятий.
Выступая перед присутствующими в Голой Пристани, Стремоусов, по-видимому, решил блеснуть интеллектом и отпустил длинную тираду о предназначении коллаборантов на юге Украины. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.
Однако, не найдя ничего лучше, Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.
"Это не классика, это, как ни странно, жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", - убежден заместитель Херсонского гауляйтера.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение.
Вместе с тем Сальдо удалось выжить после покушения.
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