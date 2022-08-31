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Украинские военные ликвидировали оккупанта с опытом через 10 дней после его ранения

31 августа 2022, 10:48

Российский капитан Евгений Козловский участвовал в войне в Сирии.

ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали российского капитана Евгения Козловского / Коллаж фото Reuters Анатолий Штефан

Украинские военные на Харьковщине ликвидировали капитана Северного флота РФ Евгения Козловского. Он командовал ротой разведывательного батальона. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир роты разведбата 200-й отдельной мотострелковой бригады капитан Козловский Евгений сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал Штефан.

Российские пропагандисты подтвердили "денацификацию" Козловского. По их данным, украинские военные ранили оккупанта еще в июне вблизи села Дементиевка. Тогда Козловского не госпитализировали, потому что ранение оказалось несерьёзным.

Но уже через 10 дней российского капитана окончательно ликвидировали во время массированного обстрела.

ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали российского капитана Евгения Козловского / росЗМІ

Известно, что Евгений Козловский был родом из Мурманской области. Он уже участвовал в войне - убивал сирийцев. За это его даже награждали медалями. Оккупант пошел на войну против Украины в апреле.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Также был "денацифицирован" российский солдат Александр Мясин из Курской области. Он пошел на контрактную службу после срочной. Мясина похоронили в его родном селе.

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