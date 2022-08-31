ВСУ ликвидировали российского оккупанта с фамилией Мясин

ВСУ ликвидировали оккупанта Александра Мясина / коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Иракли Комахидзе

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Александра Мясина из Курской области. Он был рядовым контрактной службы. Об этом сообщил расследователь Иракли Комахидзе.

"Ты зачем с такой фамилией в армию, тем более на войну пошел, дурак", – написал Комахидзе.

36-летнего оккупанта ликвидировали 15 августа. О его смерти сообщили лишь спустя пол месяца. Мясина похоронили в его родном поселке Золотухино в Курской области.

ВСУ ликвидировали оккупанта Александра Мясина / Иракли Комахидзе

Известно, что оккупант закончил только 9 классов местной школы и выучился на электросварщика. Он отслужил срочную службу и решил стать контрактником в путинской армии оккупантов.

ВСУ ликвидировали оккупанта Александра Мясина / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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