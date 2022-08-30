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ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнями

30 августа 2022, 13:00

Оккупант Алексей Скориков участвовал в захвате Крыма.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского офицера Алексея Скорикова / коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Ираклий Комахидзе

Украинские защитники ликвидировали российского капитана Алексея Скорикова с украинскими корнями. Оккупант еще в 2014 году участвовал в захвате Крыма. Об этом заявил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.

Российский офицер был родом из села Павловка Ростовской области, где его и похоронили.

Скориков в 2012 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище и начал служить в 31-й десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. Через два года он поехал захватывать Крым, а с февраля 2022 года участвовал в полномасштабном вторжении в Украину.

Судя по фото, у ликвидированного оккупанта остались жена и трое детей.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского офицера Алексея Скорикова / Ираклий Комахидзе
ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского офицера Алексея Скорикова / Ираклий Комахидзе
ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского офицера Алексея Скорикова / Ираклий Комахидзе

Интересно то, что у оккупанта есть украинские корни. Его дед на самом деле имел фамилию Скорик, но впоследствии его сменили на "Скориков".

"В отличие от деда, капитану "повезло" чуть больше, он не причислен к пропавшим и его фото смогут нанизать на палку, а семья может претендовать на неплохую компенсацию", – написал Ираклий Комахидзе.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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