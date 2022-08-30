ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнями

Оккупант Алексей Скориков участвовал в захвате Крыма.
Украинские защитники ликвидировали российского капитана Алексея Скорикова с украинскими корнями. Оккупант еще в 2014 году участвовал в захвате Крыма. Об этом заявил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.
Российский офицер был родом из села Павловка Ростовской области, где его и похоронили.
Скориков в 2012 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище и начал служить в 31-й десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. Через два года он поехал захватывать Крым, а с февраля 2022 года участвовал в полномасштабном вторжении в Украину.
Судя по фото, у ликвидированного оккупанта остались жена и трое детей.
Интересно то, что у оккупанта есть украинские корни. Его дед на самом деле имел фамилию Скорик, но впоследствии его сменили на "Скориков".
"В отличие от деда, капитану "повезло" чуть больше, он не причислен к пропавшим и его фото смогут нанизать на палку, а семья может претендовать на неплохую компенсацию", – написал Ираклий Комахидзе.
Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.
Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.
Другие новости:
- ВСУ получили новое преимущество над войсками России в Херсонской области - разведка Британии
- Миссия МАГАТЭ уже в Украине: оккупанты согласились пустить экспертов на ЗАЭС
- Если Украина на войне вернет Крым, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – Жданов