Преодолел 7,5 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали матроса Тихоокеанского флота РФ

Кайгал-Маадыр Сат стал "грузом 200" в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине "демилитаризировали" российского матроса-гранатометчика Кайгал-Маадыра Сата. Смерть захватчика также подтвердили на его родине. Оккупант проехал 7,5 тысячи километров из воинской части на Камчатке, чтобы найти свою смерть в Украине.

Об очередном "грузе 200" в рядах путинской армии рассказал в Facebook основатель InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

32-летний Кайгал-Маадыр Владимирович Сат – уроженец села Теве-Хая Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. Он служил матросом-гранатометчиком в 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота Мойдодыр, в/ч 10103, которая базируется в городе Петропавловск-Камчатский.

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"Преодолеть путь в 7500 километров, чтобы отдать концы в Украине. Вынос тела состоится из дома русской культуры", – иронизирует расследователь.

Захватчик был ликвидирован в Украине 14 августа. Его похороны назначили на 27 августа в г. Кызыл в Туве. Панихида по оккупанту пройдет в центре русской культуры.

OSINT-эксперт также опубликовал контактные номера родственников путинского вояки, "которые будут рады принять соболезнования в виде звонков и сообщений": +79011368720 вдова; +79011368521 сестра; +79012005280 сестра.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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