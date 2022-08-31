Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС из Киева – Reuters

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС из Киева/ УНИАН, Twitter Гросси

Миссия МАГАТЭ утром в среду, 31 августа, выехала из столицы Украины и отправилась в сторону Запорожской атомной электростанции, которую удерживают российские оккупанты. Члены миссии движутся по автоколонне.

Делегация прибыла в Украину во вторник, 30 августа. О том, что они покинули Киев и выехали в сторону ЗАЭС, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на очевидца.

"Пока непонятно, когда миссия МАГАТЭ планировала добраться до крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая сейчас контролируется российскими войсками и стала одним из очагов конфликта, а Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве ее безопасности", – отмечается в материале издания.

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Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

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