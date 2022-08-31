РФ ночью ударила по Харькову, Никополю, Краматорску и Славянску: есть пострадавшие и разрушения

Последствия ночных обстрелов оккупантами городов Украины/ ГСЧС Украины, Facebook Александр Гончаренко

Россия в ночь на среду, 31 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Украины. В результате ночного обстрела Харькова пострадали два человека.

О количестве пострадавших рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В ГСЧС подтвердили, что раненых двое, и сообщили, что в результате российского обстрела было попадание в жилой дом и офисное здание.

В помещение попали обломки ракеты оккупантов. После этого в обоих зданиях вспыхнули пожары.

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"В первом случае горела квартира на 3-м этаже жилой 4-этажки на площади 30 кв. м., во втором – офис на 4-м этаже 4-этажного офисного здания на площади 40 кв. м. Лишь благодаря оперативному реагированию спасателей ГСЧС удалось предотвратить значительное распространение огня и больших убытков", – отметили в ГСЧС Украины.

Удар оккупантов по Никополю

Захватчики также ударили по Никополю на Днепропетровщине. Как сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко, город обстреляли дважды за ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс", – сообщил Резниченко.

Также оккупанты дважды ударили по Мироновской общине в Никопольском районе. Там обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрел Краматорска

В Донецкой области оккупанты обстреляли города Краматорск и Славянск.

Об обстреле Краматорска сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко. Он отметил, что удар пришелся на центральную часть города. Были повреждены многоэтажки, есть раненые.

"Продолжаем выяснять последствия очередного террора", – отметил мэр.

Обстрел Славянска

В Славянске тоже ночь прошла неспокойно. От оккупантов "прилетело" на улицах Торская и Светлодарская. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"К счастью, обошлось без жертв. Берегите себя. Не забывайте о том, что в городе проводится эвакуация", – рассказал мэр.

РФ регулярно обстреливает Харьков

Напомним, Россия утром во вторник, 30 августа, обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии. В результате атаки оккупантов есть погибшие и пострадавшие. По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, по меньшей мере пять человек погибли, еще семеро – ранены.

Также вечером в воскресенье, 28 августа, россияне в очередной раз били по Харькову. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, ракеты попали по центру города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ обязательно освободят все оккупированные населенные пункты Харьковщины от российских войск, а сам Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон.

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