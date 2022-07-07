Тыкали пальцами и кричали - "Русские, вон": туристы из РФ пожаловались на "русофобию" в Греции

Туристы из РФ пожаловались на "русофобию" в Греции / Flickr.com / Nick Brasinikas / УНИАН

Группа туристов из России, страны-агрессора, пожаловались на невыносимо тяжелую "русофобию", которой они якобы подвергались во время отдыха в Греции. Об этом сообщает русский портал "Лента".

Туристы утверждают, что на острове Кос в их сторону британские отдыхающие тыкали пальцами, кричали "Русские, вон" и повреждали имущество.

"Мы решили пройтись вдоль берега. Возвращаемся, а наши вещи вывернуты наизнанку, еда в песке, обувь разбросана", – сообщила одна из русских женщин.

Другая русская туристка пожаловалась на русофобию в Афинах. Она рассказала, что в кафе услышала в свою сторону оскорбления от женщины, похожей на туристку из Северной Европы.

"Представьте: вы никого не трогаете, а в вас чуть не тычут пальцем с визгом: "Вас не должно быть тут, сидите дома и не позорьтесь", – заявила русская.

Правда, туристка добавила, что ту женщину персонал попросил покинуть кафе, а владелец извинился и в качестве компенсации морального ущерба дал бесплатный десерт.

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Напомним, ранее женщина из страны-агрессора, России, говорила что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

До того россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.

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