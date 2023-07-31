ВСУ прорвали оборону РФ на двух участках, оккупанты заблокированы - эксперт

Российские военные заблокированы в Урожайном с трех сторон, противник несет большие потери, уверен Снегирев.

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ВСУ движутся вперед / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

ВСУ прорвали оборонительные укрепления оккупантов на двух направлениях. Соответственно, приблизились к основной линии обороны, рассказал в эфире FREEDOM военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что у ВСУ, несмотря на критику Западом контрнаступления, наблюдается постоянный устойчивый успех по продвижению вперед.

"ВСУ захватили один из ключевых пунктов - Старомайорское. Фактически заблокировали Урожайное. Соответственно, второе направление - Ореховское, где фланговым охватом мы вышли фактически в тыл российской группировки, охватив Работино. Речь идет о продвижении вглубь российской обороны и выходе на так называемую "линию Суровикина", - объяснил эксперт.

Что такое "линия Суровикина"

Это линия российской обороны была призвана прикрыть территорию оккупированного Крыма и, соответственно, побережье Азовского моря. По словам Снегирева, на отдельных участках фронта она достигает до 60 км вглубь.

Успех ВСУ в Старомайорском

Как подчеркнул Снегирев, благодаря выходу на Старомайорское украинские военные заблокировали оккупантов в Урожайном с трех сторон.

"О потерях российских войск свидетельствует то, что непосредственно с линии боевого соприкосновения выведены подразделения 7-го полка ВДВ - это одно из элитных подразделений. Потери оккупантов катастрофические. Что примечательно - следующий рубеж российской обороны, который будут штурмовать ВСУ, будет проходить по Октябрьскому. Это вторая линия обороны", - сказал аналитик.

Контрнаступление ВСУ на юге

27 июля ВСУ освободили село Старомайорское. Битва за этот населенный пункт продолжалась очень долго, так как село открывает возможность к последующим атакам и продвижению вглубь противника.

Во время освобождения Старомайорского ВСУ пришлось работать в условиях тотального минирования. По словам представителя войск "Таврия" капитана Валерия Шершня, оккупанты оставили много ловушек. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем делали подрыв.

Контрнаступление ВСУ идет уже третий месяц, но Запад не рад медленному прогрессу. В то же время украинское руководство настаивает, что прежде всего намерено сохранить как можно больше жизней украинских военных.

Ситуацию усложняет сложная линия обороны россиян, у которых было много времени окопаться на поле боя. Кроме того, у ВСУ недостаточна поддержка с воздуха и отсутствуют в полной мере дальнобойные средства поражения тыла противника.

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