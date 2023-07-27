Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, которое находится в составе 2-го армейского корпуса РФ.

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ВСУ ловко ликвидировали командира бригады боевиков "Призрак" / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Telegram

Вооруженные силы Украины ловко ликвидировали командира батальона боевиков "Призрак" Артура Богаченко. Об этом сообщают российские пропагандистские источники.

Информацию также подтвердил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной" Штирлиц") в Telegram. Он опубликовал фото террориста Богаченко с подписью "успешно демобилизован".

Заметим, что батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, которое находится в составе 2-го армейского корпуса РФ. Формально подчинено террористической организации "ЛНР". Формирование было создано в 2014 году под командованием Алексея Мозгового, пишет Википедия.

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Богаченко является третьим комбатом "Призрака", который был ликвидирован или погиб. В 2017 году первого комбрига-коллаборанта Алексея Мозгового ликвидировали во время второго покушения на оккупированной Луганщине. В 2020 году в результате ДТП на оккупированной Луганщине погиб еще один комбат боевиков – Алексей Марков.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина, который руководил "Ленинградским полком". Точное место ликвидации Вашунина остается неизвестным, однако в стране-агрессоре ему посмертно присвоено звание героя России.

Кроме того, недавно ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ. Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела. Кроме того, получили ранения еще трое пропагандистов.

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