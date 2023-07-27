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ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2023, 00:19 обновлено 27 июля, 00:21
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Оккупанта удалось ликвидировать, сбив российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского полковника авиации / коллаж: Главред, фото: Википедия, Анатолий Штефан

Украинские военные "приземлили" российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52"Аллигатор". В нем был русский офицер "в больших погонах". Офицер "самоликвидировался". Об этом сообщают росСМИ.

Вместе с вертолетом был ликвидирован полковник авиации Виталий Табачников.

Известно, что его сбили бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты, применив переносной зенитно-ракетный комплекс. Вертолет летел на предельно малой высоте.

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Даже российские пропагандисты писали о том, что ВСУ ликвидировали "очень важного" российского офицера с "большими погонами" и "невероятными заслугами".

Как сообщал Главред, в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

Кроме того, недавно ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ. Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела. Кроме того, получили ранения еще трое пропагандистов.

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