Россия готовит новый удар по Украине: в Черном море стало больше 'Калибров'

Россия вывела еще один ракетоноситель на боевое дежурство в Черное море, предупреждает пресс-служба оперативного командования "Юг" в Facebook.
Общий залп "Калибров" может достигать 16 ракет.
Отмечается, что еще днем на боевое дежурство россиянами был выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный.
"Таким образом, наготове до 12 ракет типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы - очень высокий", - говорится в сообщении.
Граждан призвали быть бдительными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, а также пользоваться укрытиями.
"Силы обороны начеку, но и последствия боевой работы могут быть опасными", - заявили в ОК "Юг".
Удары РФ по Украине
31 июля Россия нанесла удар по Кривому Рогу, в результате, по предварительной информации, две баллистические ракеты попали по гражданским объектам. Погибло 6 человек, более 70 получили ранения.
Еще утром в ОК "Юг" отмечали, что, вероятнее всего, враг готовится к новым ударам по Украине. Как замечала тогда представительница командования Наталья Гуменюк, к боевым кораблям подтянулась и стратегическая авиация.
Также сегодня РФ ударила из "Градов" по Херсону. По состоянию на утро был один погибший. А в полночь террористы нанесли удар по складским помещениям в Харькове из С-300.
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