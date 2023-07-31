УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил "дырявую" ПВО Москвы: удары будут наростать

Яна Ставская
31 июля 2023, 19:09 обновлено 31 июля, 19:23
188
Есть два фактора, которые влияют на способность оккупантов защищаться от украинских атак.
Эксперт объяснил 'дырявую' ПВО Москвы: удары будут наростать
У россиян нечем "прикрыть" Москву / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Российская противовоздушная оборона уже не справляется с обнаружением и уничтожением вражеских целей по двум причинам, отметил в эфире FREEDOM военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В связи с этим удары по Москве и оккупированному Крыму будут становиться "будничным и заурядным" событием, считает он.

Коваленко назвал два фактора, влияющих на способность оккупантов отражать украинские ракеты и дроны.

  • Потери на войне против Украины.

Коваленко напомнил, что, по данным Генштаба, ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения уничтожили уже больше 400 единиц ПВО россиян.

"Более 95% уничтоженных - это комплексы малого и среднего радиуса действия, которые должны перехватывать малогабаритные объекты. Помимо уничтоженных комплексов значительная часть находится в самой зоне боевых действий, на оккупированных территориях, прикрывают позиции оккупантов во всей зоне. Это влияет на возможность формирования полноценной эшелонированной противовоздушной обороны в самой России", - объяснил эксперт.

Даже если россияне будут снимать старые установки ПВО с хранения, это им вряд ли поможет полноценно компенсировать потери.

  • Технологическая и техническая отсталость.

Этот фактор влияет на возможность компенсации потерь за счет расконцервации и хранения. Кроме того, у россиян наблюдается отсталость самих комплексов.

"Уже в самой России поднимались вопросы об эффективности "Панцирь", который поражает 19% от всех целей. В то время как ЗРК "Тор" - 80%. То есть, показатель 0,8% и 0,19%", - ответил Коваленко.

Он констатировал, что российские ПВО "раздутые" и не показывают должного эффекта в зоне боевых действий.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по Москве

В ночь на 30 июля в Москве снова прогремели мощные взрывы. По данным городских властей, неизвестные БПЛА атаковали здание "Москва-сити", где находятся российские министерские офисы.

Россия сразу же обвинила Украину в атаке. Однако в Воздушных силах ВСУ ограничились ответом, что россияне "получили то, чего хотели".

Совсем недавно пара неизвестных БПЛА также атаковала район, где находится Министерство обороны России.

Сегодня, 31 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор якобы наростила удары по Украине именно из-за якобы этих воздушных атак.

Вас могут заинтересовать новости:

война в Украине Москва Александр Коваленко новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

19:08 Украина
"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

19:03 Украина
"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:10

Крах России становится исторической неизбежностью

19:09

Эксперт объяснил "дырявую" ПВО Москвы: удары будут наростатьВидео

19:08

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

19:03

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

18:11

РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине: в ГУР раскрыли подробности

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоКремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – Кривенко
18:11

Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

18:02

Как правильно говорить – "бритися" или "голитися": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

17:45

Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - СМИ

17:27

Бывшая Потапа показала своих взрослых детей

Реклама
17:19

Эксперт объяснил, решится ли Путин объявить всеобщую мобилизацию и какие есть угрозыВидео

17:14

Суперлуние 1 августа: три знака зодиака ощутят необычайное везение в этот день

17:00

Лайнер с пропагандистами РФ: в Грузии разразились протесты, была задержана украинкаВидео

16:59

Удар России по Кривому Рогу: число жертв увеличилосьФото

16:57

Самый модный маникюр на август 2023 года: 5 трендовых дизайнов для ногтей

16:27

Раша, гудбай: Верка Сердючка исполнила свою фирменную песню для Лаймы ВайкулеВидео

16:23

"Высокое вознаграждение": Катя Бужинская получила награду от Залужного

16:22

ВСУ прорвали оборону РФ на двух участках, оккупанты заблокированы - экспертВидео

16:20

Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха

16:00

Защищал страну ради маленького сына: под Бахмутом трагически погиб 28-летний воин

15:45

"Стены завалило, меня спасла ванна": жительница Кривого Рога рассказала об атаке РФФото

Реклама
15:44

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:39

Что нельзя ставить рядом с холодильником и почему его нужно отодвинуть от стены

15:11

РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

15:00

Теперь дома: Тимур и Инна Мирошниченко показали приемного сына на нежном фото

14:57

Украинец впервые завоевал титул чемпиона Европы по картингу

14:48

В Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка: появились кадрыФотоВидео

14:07

Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи КремляВидео

14:05

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

13:58

ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

13:57

Как спасти урожай: почему гниют помидоры и как это предотвратить

13:11

Опытные водители так делают всегда: зачем натирать лобовое стекло картошкой

13:10

Запах богатства и успеха: как привлечь финансовую удачу при помощи аромата

12:57

Загадка, от которой глаза будут разбегаться: нужно найти королеву среди стаи собак

12:42

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадалиФото

12:39

Война России против НАТО: эксперт объяснил для чего Кремль накапливает войскаВидео

12:30

Освобожденные защитники Мариуполя вернутся на поле боя – командующий Нацгвардии

12:18

Сторона Жеваго может влиять на автоматическое распределение дел с целью подбора нужного судьи - СМИ

12:07

Американская певица швырнула в фанатку микрофон во время концертаВидео

12:01

"Стояла на кухне и вдруг оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФФотоВидео

11:47

Отдых пойдет насмарку: в чем нельзя мариновать шашлык

Реклама
11:33

"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

11:02

Как убрать затхлый запах с одежды, шкафа и квартиры: беспроигрышные средства

10:57

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

10:55

ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

10:15

ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников: Пригожин рассказал о планах

10:13

В центре оккупированного Донецка - "прилет": горят автомобили, над городом - дым

10:10

Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа

09:33

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:26

Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

09:20

РФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами людиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять