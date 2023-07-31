Эксперт объяснил 'дырявую' ПВО Москвы: удары будут наростать

Есть два фактора, которые влияют на способность оккупантов защищаться от украинских атак.

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У россиян нечем "прикрыть" Москву / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Российская противовоздушная оборона уже не справляется с обнаружением и уничтожением вражеских целей по двум причинам, отметил в эфире FREEDOM военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В связи с этим удары по Москве и оккупированному Крыму будут становиться "будничным и заурядным" событием, считает он.

Коваленко назвал два фактора, влияющих на способность оккупантов отражать украинские ракеты и дроны.

Потери на войне против Украины.

Коваленко напомнил, что, по данным Генштаба, ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения уничтожили уже больше 400 единиц ПВО россиян.

"Более 95% уничтоженных - это комплексы малого и среднего радиуса действия, которые должны перехватывать малогабаритные объекты. Помимо уничтоженных комплексов значительная часть находится в самой зоне боевых действий, на оккупированных территориях, прикрывают позиции оккупантов во всей зоне. Это влияет на возможность формирования полноценной эшелонированной противовоздушной обороны в самой России", - объяснил эксперт.

Даже если россияне будут снимать старые установки ПВО с хранения, это им вряд ли поможет полноценно компенсировать потери.

Технологическая и техническая отсталость .

Этот фактор влияет на возможность компенсации потерь за счет расконцервации и хранения. Кроме того, у россиян наблюдается отсталость самих комплексов.

"Уже в самой России поднимались вопросы об эффективности "Панцирь", который поражает 19% от всех целей. В то время как ЗРК "Тор" - 80%. То есть, показатель 0,8% и 0,19%", - ответил Коваленко.

Он констатировал, что российские ПВО "раздутые" и не показывают должного эффекта в зоне боевых действий.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по Москве

В ночь на 30 июля в Москве снова прогремели мощные взрывы. По данным городских властей, неизвестные БПЛА атаковали здание "Москва-сити", где находятся российские министерские офисы.

Россия сразу же обвинила Украину в атаке. Однако в Воздушных силах ВСУ ограничились ответом, что россияне "получили то, чего хотели".

Совсем недавно пара неизвестных БПЛА также атаковала район, где находится Министерство обороны России.

Сегодня, 31 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор якобы наростила удары по Украине именно из-за якобы этих воздушных атак.

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