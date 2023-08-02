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Только треть американцев поддерживают введение войск США в Украину - опрос

Дмитрий Видоменко
2 августа 2023, 16:35 обновлено 2 августа, 16:36
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Почти треть американцев поддерживает отправку войск США в Украину. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного 25−26 июля.
Армия США, флаг Украины
31% из числа респондентов в США поддерживают отправку американских войск на поле боя в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Треть американцев поддерживает отправку войск США в Украину ‒ для участия в войне против русских оккупантов. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на результаты эксклюзивного опроса, проведенного Redfield & Wilton Strategies.

В целом 31% из числа респондентов в США поддерживают либо решительно поддерживают отправку американских войск на поле боя в Украине.

25% респондентов заняли нейтральную позицию, 34% ‒ против. Почти каждый десятый респондент не смог подобрать ответ.

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Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1,5 тысячи человек. При этом респонденты, родившиеся в период между 1997 и 2012 годами ‒ заявили, что поддерживают такой шаг "в целом". 47% заявили, что они поддерживают либо решительно поддерживают отправку американских войск в Украину.

Однако около трети респондентов старше 59 лет заявили, что они против размещения американских войск в Украине, а еще 25 процентов "категорически против" такого предложения.

Кроме того, сообщается, что в Пентагоне пока не комментировали результаты данного опроса.

Опросы по поводу войны

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Кроме того, опрос граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показал - самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей.

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