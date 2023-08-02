Только треть американцев поддерживают введение войск США в Украину - опрос

Почти треть американцев поддерживает отправку войск США в Украину. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного 25−26 июля.

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31% из числа респондентов в США поддерживают отправку американских войск на поле боя в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Треть американцев поддерживает отправку войск США в Украину ‒ для участия в войне против русских оккупантов. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на результаты эксклюзивного опроса, проведенного Redfield & Wilton Strategies.

В целом 31% из числа респондентов в США поддерживают либо решительно поддерживают отправку американских войск на поле боя в Украине.

25% респондентов заняли нейтральную позицию, 34% ‒ против. Почти каждый десятый респондент не смог подобрать ответ.

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Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1,5 тысячи человек. При этом респонденты, родившиеся в период между 1997 и 2012 годами ‒ заявили, что поддерживают такой шаг "в целом". 47% заявили, что они поддерживают либо решительно поддерживают отправку американских войск в Украину.

Однако около трети респондентов старше 59 лет заявили, что они против размещения американских войск в Украине, а еще 25 процентов "категорически против" такого предложения.

Кроме того, сообщается, что в Пентагоне пока не комментировали результаты данного опроса.

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