Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

Белый дом собирается обратиться в Конгресс США, чтобы американский парламент дал согласие на финансирование вооружений для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Реализация решения может стать выгодной и для Киева, поскольку Тайвань пользуется серьезной двухпартийной поддержкой, и, таким образом, поддержка проукраинских инициатив может лишь усилиться.
Как сообщает Financial Times, административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках механизма усилий, направленных на ускорение поставок вооружения.
В том случае, если Конгресс одобрит план, Тайвань впервые получит вооружение через "иностранное военное финансирование", которое оплачивается налогоплательщиками Штатов. Белый дом должен подать запрос в течение месяца.
Запрос появился после того, как в администрации Байдена сделали заявление, согласно которому США впервые передадут Тайваню вооружения на сумму в размере 345 миллионов долларов путем механизма, ранее использовавшегося для поставок оружия Украине.
Как полагают журналисты, именно голосование по дополнительному бюджету должно стать первым испытанием в поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса. Ультраправые республиканцы в Палате представителей уже пытались ограничить военные поставки украинскому государству путем использования оборонного законопроекта.
Как оружие для Тайваня усилит поддержку Украины
При этом в издании отметили, что включение в бюджет для Украины Тайваня, который обладает сильной поддержкой в Конгрессе как среди республиканцев, так и демократов, поможет поддерживающим Киев конгрессменам получить больше одобрения для реализации проукраинской инициативы.
Китай может атаковать Тайвань
Американский журнал по вопросам внешней политики Foreign Affairs в конце марта опубликовал заявление председателя Китая Си Цзиньпина, который приказал своим генералам "смело воевать" в случае войны. Журналисты также акцентировали внимание на том, что по ту сторону Тайваньского пролива создаются новые бомбоубежища и офисы мобилизации.
В издании The New York Times отметили, что КНР изучает войну РФ против Украины. Китайские специалисты исследуют инновации, тактику и успешные военные операции. По мнению журналистов, Пекин интересуется этими вопросами на случай войны с Тайванем.
Весной Китай провел военные учения "по окружению Тайваня". Пекин впервые реализовал открытую симуляцию ракетного удара по Тайваню и иностранным объектам, которые находятся вокруг острова.
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