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Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

Андрей Ганчук
2 августа 2023, 17:07 обновлено 2 августа, 17:13
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Тайвань обладает серьезной двухпартийной поддержкой в Конгрессе, благодаря чему поддержка Украины может только усилиться, пишут журналисты.
Байден, Тайвань
У Байдена будут просить Конгресс об оружии для Тайваня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Google Maps

Белый дом собирается обратиться в Конгресс США, чтобы американский парламент дал согласие на финансирование вооружений для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Реализация решения может стать выгодной и для Киева, поскольку Тайвань пользуется серьезной двухпартийной поддержкой, и, таким образом, поддержка проукраинских инициатив может лишь усилиться.

Как сообщает Financial Times, административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках механизма усилий, направленных на ускорение поставок вооружения.

В том случае, если Конгресс одобрит план, Тайвань впервые получит вооружение через "иностранное военное финансирование", которое оплачивается налогоплательщиками Штатов. Белый дом должен подать запрос в течение месяца.

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Запрос появился после того, как в администрации Байдена сделали заявление, согласно которому США впервые передадут Тайваню вооружения на сумму в размере 345 миллионов долларов путем механизма, ранее использовавшегося для поставок оружия Украине.

Как полагают журналисты, именно голосование по дополнительному бюджету должно стать первым испытанием в поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса. Ультраправые республиканцы в Палате представителей уже пытались ограничить военные поставки украинскому государству путем использования оборонного законопроекта.

Как оружие для Тайваня усилит поддержку Украины

При этом в издании отметили, что включение в бюджет для Украины Тайваня, который обладает сильной поддержкой в Конгрессе как среди республиканцев, так и демократов, поможет поддерживающим Киев конгрессменам получить больше одобрения для реализации проукраинской инициативы.

Китай может атаковать Тайвань

Американский журнал по вопросам внешней политики Foreign Affairs в конце марта опубликовал заявление председателя Китая Си Цзиньпина, который приказал своим генералам "смело воевать" в случае войны. Журналисты также акцентировали внимание на том, что по ту сторону Тайваньского пролива создаются новые бомбоубежища и офисы мобилизации.

В издании The New York Times отметили, что КНР изучает войну РФ против Украины. Китайские специалисты исследуют инновации, тактику и успешные военные операции. По мнению журналистов, Пекин интересуется этими вопросами на случай войны с Тайванем.

Весной Китай провел военные учения "по окружению Тайваня". Пекин впервые реализовал открытую симуляцию ракетного удара по Тайваню и иностранным объектам, которые находятся вокруг острова.

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