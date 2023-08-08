Медведев впал в истерику и пообещал оккупантам "победу", вспомнив о Саакашвили

Дмитрий Медведев в который раз устроил пропагандистскую истерику на своем канале в Telegram.

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Медведев решил снова побахвалиться и вспомнил об агрессии РФ против Грузии / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандальный российский политик (и бывший президент страны-агрессора РФ) Дмитрий Медведев в который раз устроил истерику и пообещал российским оккупантам "победу" в Украине. Как водится у него, площадкой для выплеска очередных пропагандистких тезисов стал его канал в мессенджере Telegram.

"Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали обозревших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", ‒ заявил он.

Кроме того, Медведев решил снова побахвалиться и вспомнил об агрессии РФ против Грузии, которую тогда возглавлял Михеил Саакашвили.

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Затем от Медведева досталось США ‒ мол, в 2008 году у США "не хватило опыта", чтобы противостоять РФ и заверил, что в будущем оккупанты также преодолеют "натовскую систему" и решать все цели своей вооруженной агрессии ‒ уже против Украины.

Заявления Медведева относительно Украины

Как сообщал Главред, Дмитрий Медведев истерил из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев пожаловался на военную помощь Запада Украине. По его словам, если бы не помощь Киеву со стороны союзников, российские оккупанты, мол, "быстрее закончили бы войну".

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