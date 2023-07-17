"Взрывать дома и их родственников": Медведев истерит из-за Крымского моста

Дмитрий Медведев призывает "уничтожать высшее руководство террористических формирований".

https://glavred.info/world/vzryvat-doma-i-ih-rodstvennikov-medvedev-isterit-iz-za-krymskogo-mosta-10486258.html Ссылка скопирована

Дмитрий Медведев закатил истерику из-за подрыва Крымского моста / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев прокомментировал новые взрывы на Крымском мосту, в результате чего обрушилась одна из его секций.

При этом он фактически призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины. Соответствующий пост он разметил в своем Telegram.

Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

видео дня

"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", — написал Медведев.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Больше новостей: