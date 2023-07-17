"Взрывать дома и их родственников": Медведев истерит из-за Крымского моста

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев прокомментировал новые взрывы на Крымском мосту, в результате чего обрушилась одна из его секций.
При этом он фактически призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины. Соответствующий пост он разметил в своем Telegram.
Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.
"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", — написал Медведев.
Взрыв на Крымском мосту
Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.
В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".
Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.
Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.
"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.
Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.
В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.
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