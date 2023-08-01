"Пора бы протрезветь": в США сенатор распек на все корки Дмитрия Медведева

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм в довольно прямолинейной посоветовал "протрезветь" бывшему президенту страны-агрессора РФ Дмитрию Медведеву, который недавно в очередной раз стал угрожать ударом атомной бомбой по Украине. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
По его словам, российским "друзьям", которые говорят о применении ядерного оружия в Украине, стоит понимать, что такой удар будет нападением на НАТО ‒ учитывая близость к территории стран, которые уже входят в Альянс.
Грэм прямо заявил, что Медведеву уже "пора бы протрезветь".
"Осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели", — заявил сенатор.
Заявления Медведева относительно Украины
Как сообщал Главред, Медведев истерит из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.
Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".
Кроме того, Медведев пожаловался на военную помощь Запада Украине. По его словам, если бы не помощь Киеву со стороны союзников, российские оккупанты, мол, "быстрее закончили бы войну".
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