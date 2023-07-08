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"Ядерный Армагеддон": Медведев взбеленился из-за слов Байдена об Украине в НАТО

Андрей Ганчук
8 июля 2023, 18:39 обновлено 8 июля, 18:51
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Замглавы Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев "наехал" на президента США Джо Байдена и обвинил его в попытке якобы "спровоцировать ядерную войну".
Байден, Медведев
Медведев выдал порцию нелепостей в адрес Байдена / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Российский чиновник, заместитель председателя Совбеза агрессора России Дмитрий Медведев в истерике обвинил президента США Джо Байдена в, дескать, "намерении спровоцировать ядерный Армагеддон и Третью мировую войну". При этом он пожаловался, что Запад продолжает поставлять Украине вооружения, чтобы ВСУ выбивали российских оккупантов со своих территорий.

В своем Telegram-канале Медведев вдруг решил "прокомментировать" интервью президента США Байдена, в котором глава Белого дома сказал, что 2 года назад в Женеве отказался гарантировать российскому директору Путину невступление Украины в НАТО.

Чиновник РФ, мол, "возмутился" поставками Западом Украине оружия для отражения военной агрессии российских оккупантов и обвинил Байдена в якобы "попытке спровоцировать Третью мировую войну и ядерный Армагеддон".

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"Может, решил хорошо уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев выдвинул абсурдные "требования" в адрес Запада по войне России против Украины и снова пригрозил ядерным оружием. Дескать, мир должен согласиться на признание оккупированных украинских земель "российскими территориями".

Кроме того, Медведев пожаловался на военную помощь Запада Украине. По его словам, если бы не помощь Киеву со стороны союзников, российские оккупанты, мол, "быстрее закончили бы войну".

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