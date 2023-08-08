Последствия могли быть хуже: раненых из-за обстрела Покровска уже 81, погибли - 7

РФ совершила два удара "Искандерами". Первой целью оккупантов были гражданские, второй - службы, которые приехали спасать пострадавших.

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Ракетный удар по Покровску забрал жизни 7 человек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Покровска превысило 80 человек. Также известно, что семь человек погибли. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По состоянию на 11:00 вторника, 7 человек погибли (пятеро гражданских, спасатель и военный); 81 человек ранен (39 гражданских, среди которых двое детей - 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГосЧС и 4 военных).

В результате ракетного удара российской оккупационной армии зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

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Кириленко напомнил что РФ совершила два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52 в понедельник, 7 августа. По его словам, первой целью ракетного удара было убийство гражданских, а повторная атака была совершена именно по службам, работавшим над ликвидацией последствий.

Среди "тяжелых" раненых – полицейский и работник ГосЧС. За их жизнь борются медики.

Кириленко объяснил в эфире Радио Свобода, что это обычная тактика РФ: нанести первый удар по гражданским, а второй – по приезжающим на место службам.

Перед второй атакой российских оккупантов людей рассредоточили.

"Если бы было скопление людей и буквально за десять минут не приняты дополнительные меры, то последствия были бы гораздо хуже", – сказал Кириленко.

Он добавил, что существует "отработанный алгоритм" – в зависимости от категории обстрелов выезжать на место через определенный промежуток времени.

"Но в данном случае было попадание в жилой многоквартирный дом, где под завалами могли находиться люди. Поэтому сразу же и следственно-оперативная группа, и ГосЧС, работники военной администрации выехали на место для того, чтобы проводить спасательную операцию", – сказал Кириленко.

Когда стало известно об угрозе повторного обстрела, оцепленная территория была эвакуирована.

"И в тот короткий промежуток времени это все происходило фактически у меня на глазах, удалось спасти такими мерами большое количество людей", – сказал руководитель ОВА.

Ракетный обстрел Покровска

Вечером 7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области. Сначала ударили в жилой дом, примерно через 40 минут вторая ракета упала поблизости.

По предварительным данным, РФ атаковала Покровск ракетами Искандер.

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