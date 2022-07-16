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Оккупанты атаковали "Искандерами" Покровск и полностью уничтожили село: много погибших

16 июля 2022, 21:30

Во время ракетной атаки 16 июля по Покровску Донецкой области российские войска дважды ударили по мирным жителям "Искандерами -М"

война в Укране
Война в Украине / Нацполиция

Во время ракетной атаки 16 июля по Покровску Донецкой области российские войска дважды ударили по мирным жителям "Искандерами -М".

Как сообщили в Нацполиции Украины, повреждены не менее 27 домов. Есть погибшие и раненые.

"Враг дважды ударил по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 домов. Есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

Военное преступление документируют дополнительные следственно-оперативные группы.

"Полицейские проверяют территорию и дома местных жителей на наличие пострадавших. Спасатели локализуют пожар, который произошел в результате обстрела. В настоящее время точное количество жертв устанавливается. Разрушены гражданские объекты и жилищный сектор", — сообщили правоохранители.

Открыты уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

Полицейские также призвали жителей Донецкой области эвакуироваться на более безопасные территории.

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Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников 10 июля заявил, что президент Зеленский поставил ВСУ задачу освободить захваченные РФ южные регионы Украины. Силы украинской обороны накапливают вооружения для достижения такой цели.

Глава государства Владимир Зеленский 11 июля сказал, что главной задачей Украины является освобождение всех своих территорий. По его словам, такой приоритет должен быть и для всех украинских граждан.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что ВСУ могут освободить все свои земли в том случае, если Запад предоставит войскам достаточное количество тяжелого оружия. Оккупанты могут захватить Донбасс, после чего армия Украины перейдет в контрнаступление. Ответным шагом Путина может стать объявление всеобщей мобилизации в России.

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