РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых выросло

Российские захватчики нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

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Ракетный удар по Покровску оккупанты нанесли вечером 7 августа / Фото: t.me/dsns_telegram

Вечером 7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области. Сначала ударили в жилой дом, примерно через 40 минут вторая ракета упала поблизости. По предварительным данным, семь человек погибли, в том числе и заместитель начальника облуправления ГосЧС. По предварительным данным, РФ атаковала Покровск ракетами Искандер.

По состоянию на 0:30 количество раненых и травмированных в результате ракетного удара увеличилось до 57. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на начальника Покровской военной администрации Сергея Добряка.

Среди погибших есть заместитель начальника ГосЧС области, среди пострадавших - полицейские, спасатели и 11-летний ребенок.

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Глава ГосЧС Сергей Крук подтвердил гибель сотрудника службы спасения. По его словам, ранены еще 5 спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате повторного удара по Покровску погиб полковник Андрей Омельченко.

Ракетные удары РФ по Украине

6 августа РФ трижды атаковала Хмельницкую область. Оккупантам не дает покоя аэродром Староконстантинова.

Оккупанты ударили по Украине "Калибрами"и " шахедами". Крылатые ракеты вероятно были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ. Захватчики нанесли удар по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области. Часть ракет сбита.

В ВСУ заявили, что РФ направляет свои усилия на удары по аэродромам, но при этом для украинских военных это не создает существенных проблем.

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