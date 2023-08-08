РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых выросло

Вечером 7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области. Сначала ударили в жилой дом, примерно через 40 минут вторая ракета упала поблизости. По предварительным данным, семь человек погибли, в том числе и заместитель начальника облуправления ГосЧС. По предварительным данным, РФ атаковала Покровск ракетами Искандер.
По состоянию на 0:30 количество раненых и травмированных в результате ракетного удара увеличилось до 57. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на начальника Покровской военной администрации Сергея Добряка.
Среди погибших есть заместитель начальника ГосЧС области, среди пострадавших - полицейские, спасатели и 11-летний ребенок.
Глава ГосЧС Сергей Крук подтвердил гибель сотрудника службы спасения. По его словам, ранены еще 5 спасателей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате повторного удара по Покровску погиб полковник Андрей Омельченко.
Ракетные удары РФ по Украине
6 августа РФ трижды атаковала Хмельницкую область. Оккупантам не дает покоя аэродром Староконстантинова.
Оккупанты ударили по Украине "Калибрами"и " шахедами". Крылатые ракеты вероятно были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ. Захватчики нанесли удар по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области. Часть ракет сбита.
В ВСУ заявили, что РФ направляет свои усилия на удары по аэродромам, но при этом для украинских военных это не создает существенных проблем.
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