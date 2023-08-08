Смертельное ДТП на Харьковщине: коп за рулем авто сбил девочку на "зебре" — СМИ

15-летняя Альбина Харченко возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству в районе населенного пункта Песочин.

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Альбина Харченко погибла в ДТП на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: suspilne.media, Facebook Ю.Горяйнова

В ночь на 2 августа в Харьковской области, в районе населенного пункта Песочин, авто, за рулем которого находился киевский полицейский Ярослав Якименко, попало в ДТП. Машина сбила насмерть на пешеходном переходе 15-летнюю Альбину Харченко.

Как пишет основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий на своей странице в Instagram, виновника аварии якобы отпустили.

"02.08.2023 года ее жизнь унес госслужащий, представитель полиции из Киева – Якименко Ярослав Леонидович, сбивший этого ребенка на пешеходном переходе и оставшийся на свободе. Вы слышите? 40 полицейских его прикрывали и отпустили. А адвокат сказал, что "пострадавших нет", – написала она.

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Что известно о гибели девочки-подростка

Подробности гибели девочки рассказала руководительница Песочинского дворца культуры и искусств, где Альбина занималась актерскими курсами.

"2 августа в нашей семье произошла трагедия. В моей семье, потому что каждого ребенка, я чувствую как своего... Актриса нашего театра, наш светлый ангел, добрая, искренняя, отзывчивая, 15-летняя Альбина Харченко возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству. Переходила дорогу на пешеходном переходе, держала велосипед в руках. Но невнимательный водитель забрал ее жизнь... нам больше никогда не услышать ее смех, ее голос, не обнять. Ребёнок... вся жизнь впереди", — написала она.

По данным журналистов, в день аварии девочка возвращалась из Песочина домой в Коротич с репетиции театрального кружка.

Как отмечает "Суспільне", в 2023 году Альбина закончила девятый класс.

"Это была наша отличница, ребенок – просто ангел. Она была моей помощницей, всегда выручала и во всем поддерживала. Альбина за свой короткий 15-летний возраст такие достижения имела, награды, победы, что хватило бы на несколько жизней. Очень трудно прощаться с такой девочкой, это был золотой ребенок", — рассказала классная руководительница погибшей девушки Ирина Билоус.

Как рассказал адвокат семьи Андрей Бежанский, пока со следователями родственники погибшей Альбины не общались.

Резонансное ДТП: что говорят в полиции

В свою очередь пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка в комментарии изданию KHARKIV Today сообщил, что водитель был трезв.

Белка рассказал, что автомобиль наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, ребенок погиб на месте.

"На место ДТП сразу прибыли сотрудники ГБР для установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий. Предварительно установлено, что водитель был трезв", – рассказали в ГБР.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

Напомним, в Киеве виновника резонансного ДТП взяли под стражу. Водителя авто, устроившего ДТП на блокпосту возле станции метро "Святошин", суд взял под стражу на два месяца без права внесения залога.

Как известо, в ночь с 24 на 25 июля во время комендантского часа в Киеве произошло смертельное ДТП - водитель на блокпосту сбил двоих военных, одного из них - насмерть.

Инцидент произошел в 00:05 на Берестейском проспекте на блокпосту возле станции метро "Святошин".

23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.

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