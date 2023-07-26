Летальное ДТП на блокпосту в Киеве: подозреваемого отправили в СИЗО

Водителя авто, устроившего ДТП на блокпосту возле станции метро "Святошин" суд взял под стражу на два месяца без права внесения залога.

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Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 286 УК Украины, говорят в прокуратуре / коллаж Главред, фото УНИАН и прокуратура Киева

Водитель Volkswagen, который ночью 25 июля наехал на военных, которые несли службу на блокпосту в Киеве, в результате чего один из них скончался на месте, суд взял под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 286 УК Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного управления Главка НП по городу Киеву.

Другой нацгвардеец, как сообщают следователи, был в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение. Кроме того, после наезда Volkswagen столкнулся еще с двумя автомобилями, в одном из которых также находился военный. Тому была оказана медицинская помощь на месте.

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Напомним, ранее, в ночь с 24 на 25 июля во время комендантского часа в Киеве произошло смертельное ДТП - водитель на блокпосту сбил двоих военных, одного из них - насмерть.

Инцидент произошел в 00:05 на Берестейском проспекте на блокпосту возле станции метро "Святошин".

23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования.

До того, в ночь с 24 на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военного Нацгвардии Украины прямо на блокпосту. Он ехал на своем автомобиле Lexus.

Позже в Сети сообщили, что судьи Алексею Тандыру избрали меру пресечения. Его отправили под стражу.

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