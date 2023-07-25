В Киеве водитель сбил военных на блокпосту: один нацгвардеец погиб

49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

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На блокпосту в Киеве 25 июля произошло смертельное ДТП / Фото: t.me/gunpKyiv

В ночь на 25 июля во время комендантского часа в Киеве произошло смертельное ДТП - водитель на блокпосту сбил двоих военных, одного из них - насмерть. Виновника аварии уже задержали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, водитель автомобиля "Фольксваген" на большой скорости совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, другого госпитализировали в больницу, еще одного - врачи осмотрели на месте.

Авария произошла в 00:05 вторника на Берестейском проспекте на блокпосту возле станции метро "Святошин".

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Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования.

В Киеве сбили военных на блокпосту. / Фото: t.me/gunpKyiv

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Водителя проверили на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер". Алкоголя в его организме не обнаружили. Дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Задержанному грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Смотрите видео - Полиция Киева опубликовала кадры момента ДТП на Берестейском проспекте:

Как сообщал Главред, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военного Нацгвардии Украины прямо на блокпосту. Он ехал на своем автомобиле Lexus.

27 мая перед заседанием суда, где ему избирали меру пресечения, к Тандыру подошел журналист и спросил, признает ли он свою вину. Подозреваемый ничего не нашел лучше, чем задать встречный вопрос: "В чем?". Позже он резко начал жаловаться на "плохое здоровье".

Позже в Сети сообщили, что судьи Алексею Тандыру избрали меру пресечения. Его отправили под стражу.

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