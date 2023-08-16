2000 ракет к HIMARS остановят войну, но США не хотят их давать – экс-советник Залужного

США не дают Украине кассетные снаряды к HIMARS, а это – ключ к прорыву обороны россиян, считает Дэн Райс.

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2000 кассетных ракет к HIMARS остановят войну, отмечает Дэн Райс/ коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Ракеты большой дальности, вооруженные кассетными боеприпасами, являются ключом к прорыву обороны российской оккупационной армии. Если бы США дали Украине неуправляемые кассетные реактивные боеприпасы M26 DCIPM для систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS, это помогло бы украинским военным изменить правила игры на поле боя.

Об этом рассказал бывший офицер армии США, бывший советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, пишет Newsweek. По его словам, война могла бы закончиться, если бы Украина получила 2 тысячи таких снарядов.

"Если вы получите 2000 кассетных реактивных боеприпасов, я думаю, что война закончится. Это так просто", – отметил Райс.

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Он подчеркнул, что такие ракеты позволят уничтожать артиллерийские установки российских оккупантов, которыми те обстреливают защитников Украины, когда они пытаются прорвать российскую оборону. Райс считает, что после получения ракет M26 DPICM украинские военные смогут уничтожить передовые батальоны оккупантов и тыловой эшелон.

При этом Райс подчеркнул, что в Германии лежат и "ждут утилизации" десятки тысяч таких кассетных боеприпасов, которые изготовлены в США. По словам экс-советника Залужного, вместо того, чтобы уничтожать эти снаряды, лучше их было бы отдать Украине, и тогда она выиграет войну.

Война в Украине

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что армия Украины освободила Урожайное от российских оккупантов. Она отметила, что защитники Украины закрепляются в освобожденном населенном пункте и добавила, что наступление украинских военных продолжается. После этого в ВСУ показали яркие кадры освобождения Урожайного.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил об ухудшении ситуации на Купянском направлении. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными. Был принят ряд важных решений для обороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что РФ будет лупить ракетами всё время, пока война не закончится. В то же время в разведке отметили, что у оккупантов меняются цели ракетных ударов в зависимости от сезона.

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