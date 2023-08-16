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Три проблемы мешают справедливо закончить войну: в ОП назвали нужные шаги

Алёна Воронина
16 августа 2023, 16:36 обновлено 16 августа, 16:38
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Для более быстрого завершения войны нужно изолировать руководство РФ и затянуть санкционный пояс так сильно, чтобы Россия не могла производить ракеты.
Украинские военные, Михаил Подоляк
Три проблемы мешают справедливо закончить войну, говорит Подоляк/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрин

Справедливо закончить войну страны-агрессора России против Украины мешают три проблемы. Чтобы решить эти проблемы, необходимо усилить ряд решений.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он предложил решение каждой из трех проблем.

По словам Подоляка, первая проблема – это обход санкций и производство ракет в России. Чтобы решить эту проблему, нужно либо официально изменить статус РФ на террористическое государство, либо ввести жесткие вторичные санкции против частных посредников, отмечает советник руководителя ОП.

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Вторая проблема касается поставок оружия в Украину.

"Решение: математический анализ объемов оборонных систем России, складских и логистических возможностей. Передача оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями", – подчеркнул Подоляк.

Третья проблема – необходимость изоляции высшего руководства России. По словам советника главы ОП, это резко уменьшит возможности для дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных стран.

"Решение: отказ от любых прямых коммуникаций, ордера различных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений", – подытожил Подоляк.

Война в Украине

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины. Как отметила Гуменюк, сейчас вражеская активность преимущественно фокусируется на Херсонском и Бериславском направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить Донбасс. Наступательные действия оккупантов страны-агрессора России лишены смысла, Кремль пытается достичь хотя бы минимальных целей, отметил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что армия Украины освободила Урожайное от российских оккупантов. Она отметила, что защитники Украины закрепляются в освобожденном населенном пункте и добавила, что наступление украинских военных продолжается. После этого в ВСУ показали яркие кадры освобождения Урожайного.

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