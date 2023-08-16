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Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

Андрей Ганчук
16 августа 2023, 15:06 обновлено 16 августа, 15:14
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Странам коллективного Юга нужна стабильная работа мировых продовольственных рынков и торговля с Украиной, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба, зерно
Коллективный Юг заинтересован в сотрудничестве с Украиной - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страны Глобального Юга способны повлиять на позицию страны-агрессора России в отношении войны против Украины. Особенно Китай, Турция и Саудовская Аравия, у которых особые взаимоотношения с Москвой. Югу нужна стабильная работа продовольственных рынков и торговля с Киевом, что успешно функционировало до нападения РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Arab News он рассказал о том, что такие страны, как Китай, Турция и Саудовская Аравия коллективными усилиями могут повлиять на позицию РФ по войне против Украины.

"Итак, возможно, каждая страна, действующая сама по себе, не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию", - полагает Кулеба.

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По его словам, Украина ставит перед собой цель объединить страны, которые заинтересованы в завершении войны, и прекратить российскую агрессию. Совместными усилиями государства смогут реализовать формулу мира Зеленского и восстановить территориальную целостность Украины.

Также он добавил, что страны Глобального Юга несут серьезные потери из-за полномасштабного нападения России на Украину, а отношения с ними не повредят интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки хотят видеть стабильные мировые продовольственные рынки, перспективы торговли с Украиной и полное использование потенциала образования для своих студентов в Украине. Все это прекрасно функционировало до нападения России. Поэтому у меня нет впечатления, что страны мира видят ситуацию сквозь призму региональных интересов Украины, относящихся к тесной интеграции с ЕС и НАТО", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Мирные переговоры в Саудовской Аравии

В Джидде Саудовской Аравии 5-6 августа прошли первые переговоры о мире в Украине. Присутствовали представители более 40 государств. Страны взяли за основу формулу мира президента Владимира Зеленского.

Встреча примечательна тем, что мировые государства провели переговоры по завершению войны России против Украины без участия Москвы. Украина также рассматривает процесс как возможность заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Украина должна наносить удары по территории России, считает политический эксперт Тарас Загородний. В интервью Главреду он сказал, что таким образом Киев получит сильную переговорную позицию в рамках любых диалогов.

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