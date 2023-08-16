Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

Власти Украины и спецслужбы предупредят людей в том случае, если будет угроза провокаций агрессора РФ на Запорожской АЭС, сказали в Главном управлении разведки.

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В Запорожской ОВА опровергли информацию о "подготовке России к теракту" на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Генштаб ВСУ

Угрозы подрыва войсками страны-оккупанта России Запорожской атомной электростанции на данный момент нет. Работает российское ИПСО. В случае повышения вероятности провокаций президент и спецслужбы в обязательном порядке предупредят украинцев. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщили ТСН в военной разведке, сейчас опасности провокаций со стороны российских оккупантов на ЗАЭС нет. В случае появления угроз, украинцев предупредят власти и спецслужбы.

"Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций по-прежнему ГУР, Президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас волноваться не стоит", - подчеркнули в ГУР. видео дня

Заявление Запорожской ОВА о ситуации на ЗАЭС

В пресс-службе Запорожской областной военной администрации заявили, что информация о якобы "запланированном агрессором Россией" теракте на ЗАЭС не соответствует действительности.

"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", - подчеркнули в ОВА.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции

Риск подрыва агрессором Россией ЗАЭС снизился, заявил в июле представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он также рассказал, что Украина приняла для этого определенные меры. Полностью угроза исчезнет только после того, как российские оккупанты покинут атомную элестростанцию.

Возле Запорожской АЭС были взрывы, о чем в конце июля сообщал глава Глава Госатомрегулирования Олег Кориков. По его словам, инцидент был зафиксирован МАГАТЭ. Указывались сведении и о минировании оккупантами станции.

На Запорожской АЭС нашли мины войск РФ, говорил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он сказал, что захватчики объяснили минирование атомной электростанции "военным решением".

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