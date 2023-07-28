Возле Запорожской АЭС были взрывы, их зафиксировала МАГАТЭ

В районе Запорожской атомной электростанции эксперты МАГАТЭ зафиксировали мины, взрывы были слышны 26 и 27 июля, сказал глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

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Оккупанты России продолжают удерживать ЗАЭС под своим контролем / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Минобороны РФ

В районе захваченной оккупационными войсками страны-агрессора России Запорожской АЭС наблюдатели организации МАГАТЭ зафиксировали взрывы. Также были идентифицированы мины. Об этом заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

В ходе брифинга он рассказал о том, что специалисты зафиксировали взрывы в районе ЗАЭС 26 и 27 июля. Наблюдается и минирование на территории станции.

"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - подчеркнул Кориков.

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Ситуация на Запорожской АЭС

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 8 июля заявили, что оккупанты России завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС. Военная разведка опубликовала схему ЗАЭС, где были указаны вероятные локации минирования на станции.

На следующий день, 9 июля, в разведке сообщили, что российские оккупационные войска все также минируют ЗАЭС и срочно отправили туда Росгвардию. За ситуацию там отвечают захватчики Росгвардии.

Кроме того, 19 июля в ГУР предупредили, что Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС. В частности, оккупанты могут реализовать операцию "под чужим флагом" в виде так называемого "штурма", в котором планируют обвинить Украину.

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