Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

В разведке говорят, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом".

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Запорожская АЭС может быть под штурмом / Коллаж Главред, фото Энергоатом, Минобороны РФ

В Главном управлении разведки Украины предупредили о новых провокациях оккупантов вокруг Запорожской АЭС.

Сообщается, что оккупанты готовят штурм Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины", - говорится в сообщении ГУР.

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В разведке говорят, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.

"По имеющейся информации готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", - предупредили в ведомстве.

Запорожская АЭС - что известно

Накануне сообщалось, что на крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты". Сервис Planet Labs на снимках зафиксировал появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой.

Президент государственной компании Энергоатом Петр Котин заявил, что если РФ взорвет ЗАЭС, Украина все узнает за несколько часов.

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