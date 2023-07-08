Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

По данным военной разведки, в основном захватчики используют мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Российские оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Энергоатом

Российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Как сообщили в Главном управлении разведки, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

По данным военной разведки, в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Разведка обнародовала схему ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований. Ведомство не объясняет, что это за схема и откуда.

Схема ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований / t.me/DIUkraine

Также в ГУР сообщили, что 6 июля на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

"Официальная цель приезда Кириенко – ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально – посланник Путина должен продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом", - отметили в ГУР.

В разведке уточнили, что после начала полномасштабного вторжения большая часть квалифицированного персонала станции либо покинула оккупированные территории, либо отказалась подписывать навязанные договоры с Росатомом. Попытка привлечения российских сотрудников тоже не дала ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС, несмотря на обещанные зарплаты и льготы.

"Согласно полученной информации, на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого относительно дополнительного стимулирования потенциальных работников из России. Для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара. Планируется, что таким образом будет расселено до 4500 россиян. Впрочем, желающих ехать на ЗАЭС немного", - добавили в разведке.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило издание Sky News 5 июля. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал.

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