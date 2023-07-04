РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля: оккупанты привезли радиационные лаборатории

Российские оккупанты заминировали территорию Запорожской АЭС и планируют вывести весь персонал со станции до 5 июля.

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РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля / коллаж: Главред, фото: Википедия, АТЕШ

Российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

"Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы", - говорится в сообщении.

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Когда оккупанты взорвут ЗАЭС

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС уже ночью 5 июля. Об этом сообщает 24 канал.

Во всем РФ хочет обвинить Украину. Российские пропагандисты уже распространяют фейковую информацию о том, что якобы Украина "планирует атаковать ЗАЭС беспилотниками". На самом деле враг готовит для себя информационное прикрытие к настоящим терактам.

Также сообщается, что РФ уже вывезла часть персонала Росатома. Русские заминировали бассейн охладителя на территории станции.

"Собственно, с одной стороны – это повышение градуса шантажа ядерного, с другой-это действительно может свидетельствовать о подготовке такого сценария, как террористический акт со стороны оккупантов. Но сейчас речь идет именно о шантаже", - сказал Юсов.

Партизаны движения АТЕШ заметили в Энергодаре и Мариуполе российские мобильные радиационные лаборатории. Там также сообщают, что до 5 июля оккупанты должны вывести со станции весь персонал.

РФ притащила в Энергодар мобильные радиационные лаборатории / фото: АТЕШ

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только через несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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