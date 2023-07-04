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У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрыва

Алексей Тесля
4 июля 2023, 19:45 обновлено 4 июля, 19:51
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В РФ выдвигают бредовые предположения о том, что якобы Украина готовит удар по АЭС.
Подоляк, ЗАЭС
Михаил Подоляк предупредил об угрозе теракта на ЗАЭС / НАЭК Энергоатом, Скриншот

Российские оккупанты боятся последствий, которые может за собой повлечь теракт на захваченной Запорожской АЭС и опасаются юридических санкций против Росатома, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вместе с тем он считает, что вероятность подрыва РФ Запорожской АЭС составляет 50/50. Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона.

"Они (оккупанты РФ, - ред.) понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", – говорит представитель ОП.

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Он также отметил, что страна-оккупант РФ продолжает брать за основу террористические методы и применяет их в войне против Украины из-за того, что они больше не могут противодействовать украинскому контрнаступлению на фронте, поэтому пытаются помешать закончить войну другими способами. По мнению Подоляка, РФ стремится не проиграть любым путем.

Смотрите видео - Михаил Подоляк об угрозе теракта РФ на Запорожской АЭС:

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Михаил Подоляк оценил риск теракта на ЗАЭС / Скриншот

Пропагандисты РФ разгоняют дату теракта на ЗАЭС

Отметим, что в РФ пропагандисты очевидно уже получили методичку относительно планируемого теракта на ЗАЭС. Они выдвигают бредовые предположения о том, что якобы Украина готовится к удару по станции.

"Не исключено, что в той или иной форме увидим и атаку на ЗАЭС, от попытки прямого захвата до ракетно-артиллерийских ударов", — говорится в сообщении пропагандистского Telegram-канала "АДЕКВАТ Z".

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Сообщение пропагандистов РФ / Скриншот

Информационные террористы РФ также пишут, что Украина якобы может использовать для удара по ЗАЭС высокоточные ракеты большой дальности и БПЛА.

"Одновременно с этим, украми будет сброшен с воздушного носителя боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС 03.07.2023 года, на один из военных аэродромов на юге Украины", — сказано в сообщении другого пропагандистского ресурса РФ "Приднестровец".

Также говорится, что Украина якобы планирует использовать для удара по ЗАЭС ОТРК Точка У, с начиненной радиоактивными веществами боеголовкой.

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Сообщение пропагандистов РФ / Скриншот

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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