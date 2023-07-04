Подрыв оккупантами ЗАЭС не остановит наступление ВСУ – Кочетков

Защитники Украины смогут обойти зону поражения и двигаться дальше. Больше всего пострадают не военные, а мирное население.

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Подрыв оккупантами ЗАЭС не остановит наступление ВСУ/ коллаж: Главред, фото: Главред, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Если российские захватчики всё-таки решатся устроить аварию на Запорожской атомной электростанции, это не задержит движение украинских военных.

Поскольку большинство реакторов ЗАЭС остановлены, то зона поражения радиацией может составлять территорию радиусом примерно 50 километров. Защитники Украины могут обойти эту территорию и двигаться дальше. Об этом рассказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

"Любая авария на ЗАЭС никоим образом не задержит (украинских военных – ред.), потому что обойти зону заражения в 50 километров не составляет проблемы. Пострадает мирное население, на военных это не повлияет. И, соответственно, на наше наступление тоже", – отметил он.

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По словам Кочеткова, одной из причин, почему страна-агрессор Россия пытается шантажировать Украину и Запад риском подрыва Запорожской АЭС, является попытка посадить Киев за стол переговоров.

"Россию уже фактически прекратили бояться, поэтому влияния не будет. Хотя желание посадить Украину за стол переговоров на не очень благоприятных для нас условиях существует и является определенным следствием этого шантажа. Но то, что есть, то уже есть, и угроза в отношении ЗАЭС не является существенной, даже в случае шантажа", – отметил Кочетков.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

По словам Зеленского, существует риск, при котором оккупанты страны-агрессора России могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию даже в том случае, если она будет передана под контроль МАГАТЭ. Враг способен устроить теракт дистанционно.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов поделился, что около сотни работников "Росатома", а также часть коллаборантов покинули Запорожскую АЭС. К тому же они выехали из Энергодара. Работникам ЗАЭС, которые находятся на станции, оккупационные власти не разрешают покидать город. На работу ходить им также не разрешают, потому что тем, кто не заключил контракт с "Росатомом", заблокировали пропуска.

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский отмечал, что российский диктатор Владимир Путин больше не имеет возможности отдавать приказы о применении ядерного оружия или совершение чего-то, что могло бы вызвать серьезную экологическую катастрофу. Он потерял значительную часть власти, а такие приказы требуют серьезной концентрации власти в руках первого лица.

Напомним, издание The Times отметило, что Путин может пойти на радикальный шаг и отдать приказ взорвать Запорожскую АЭС. Подтолкнуть его к такому шагу может желание сохранить лицо как авторитарного правителя в глазах своих сторонников, а также попытки обострить войну в надежде получить быстрые победы.

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