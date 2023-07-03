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"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

Алёна Воронина
3 июля 2023, 15:54 обновлено 3 июля, 15:56
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Нынешние действия украинских военных будут иметь накопительный эффект, и скоро фронт оккупантов может обвалиться по всей длине.

Украинские военные, Михаил Подоляк
Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, ОПУ

Украинские военные уже проникли на 1-2 километра по всей линии обороны российских оккупантов. В то же время увеличивается интенсивность работы защитников Украины по тыловой инфраструктуре и инфраструктуре подвоза врага.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "УНИАН". По его словам, сейчас растет интенсивность боевых действий.

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"Сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда интенсивность боевых действий возрастает, вгрызание в первый эшелон проходит", – отметил он.

По его словам, действия украинских военных против противника на поле боя имеют накопительный эффект. И в какой-то момент это даст хороший результат, и может быть обвал российского фронта по всей линии. Подоляк отметил, что российский фронт может обвалиться через неделю, возможно месяц или полтора.

Он добавил, что страна-агрессор Россия понимает ставку в этой войне. Советник главы ОП отметил, что захватчики бросили на войну против Украины "практически всё, что могли мобилизовать" – более 300 тысяч оккупантов, объемные минные поля и объемные инженерные конструкции.

"Всё это надо будет сломать, безусловно, это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенна, внутренний конфликт существенен, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно", – сказал советник главы ОП.

Контрнаступление ВСУ

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ движется медленно по нескольким причинам. Среди них – минные заграждения, отсутствие эффекта внезапности и недостаточные логистические проблемы у россиян.

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ. В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "раздражают" комментарии относительно "медленного" наступления ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью", – отметил украинский военачальник.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий, но хочет сохранить свой народ. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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