Путин больше не может приказать взорвать Запорожскую АЭС: Пионтковский объяснил причину

Диктатор РФ потерял значительную часть власти, а такие серьезные приказы требуют огромной концентрации власти в руках первого лица.

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Путин больше не может приказать взорвать Запорожскую АЭС, говорит Пионтковский/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин больше не имеет возможности отдавать приказы о применении ядерного оружия или совершении чего-то, что могло бы повлечь серьезную экологическую катастрофу.

Он потерял значительную часть власти, а такие приказы требуют серьезной концентрации власти в руках первого лица. Об этом сказал российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский в эфире "Эспрессо".

"Использование ядерного оружия требует огромной концентрации власти в руках первого лица, он не может теперь приказать никому, не только по ядерному оружию, но и по другим сценариям экологической катастрофы, взрыв атомной электростанции Запорожья, титанового завода, или там обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены – это важнейший результат потери значительной части власти", – подчеркнул оппозиционер.

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Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

По словам Зеленского, существует риск, при котором оккупанты страны-агрессора России могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию даже в том случае, если она будет передана под контроль МАГАТЭ. Враг способен устроить теракт дистанционно.

Ранее блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что существует минимальная вероятность того, что страна-агрессор Россия взорвет Запорожскую АЭС. Есть лишь одна причина, по которой РФ может пойти на такой шаг – если оккупантам придется бежать с юга Украины. Тогда они могут использовать подрыв ЗАЭС как способ торможения продвижения украинских военных, чтобы самим успеть бежать в Крым.

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