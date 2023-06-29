УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

Алёна Воронина
29 июня 2023, 12:15 обновлено 29 июня, 12:19
186
Если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС, Запад воспримет это как атаку на страны-члены НАТО. После этого начнется вооруженное противостояние Альянса с РФ.
Владимир Путин, Запорожская АЭС, Александр Коваленко
РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, Facebook Коваленко

Существует минимальная вероятность того, что страна-агрессор Россия взорвет Запорожскую атомную электростанцию. Есть лишь одна причина, по которой РФ может пойти на такой шаг – если российским оккупантам придется бежать с юга Украины. Тогда захватчики могут использовать подрыв ЗАЭС как способ торможения продвижения украинских военных, чтобы самим успеть бежать во временно оккупированный Крым.

Но на такой теракт отреагирует Североатлантический альянс, который воспримет этот шаг РФ как угрозу для себя и атаку на страны-члены НАТО. Тогда может начаться военное противостояние между Альянсом и Россией. Такое мнение высказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

При этом Коваленко отмечает, что страна-оккупант Россия не будет подрывать Запорожскую АЭС, пока российские захватчики находятся на юге Украины, ведь так она может сама уничтожить более 150 тысяч российских военных.

видео дня

"Южная группировка оккупационных войск расположена на левобережной Херсонщине, в Запорожской области и частично в Донецкой области. Это немножко больше 150 тысяч военных. В целом это более 60% от общего боеспособного количества всех войск РФ на территории Украины. Давайте представим, что Россия подрывает ЗАЭС, когда ее войска находятся на материковом юге. Это минус 150 тысяч боеспособных военных. Вся оккупационная группировка теряет 60% своего потенциала – Россия фактически остается без армии", – отметил военно-политический обозреватель.

Он подчеркнул, что россияне пойдут на подрыв Запорожской АЭС, только если украинские военные прорвут вторую линию обороны и российским захватчикам придется бежать, например, на территорию временно оккупированного Крыма. Таким образом оккупанты могут попытаться затормозить движение Сил обороны Украины.

По словам Коваленко, другие государства точно отреагируют на такой шаг, ведь, в отличие от подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, катастрофа на ЗАЭС прямо повлияет также на них.

"Сейчас возникает много сравнений ситуаций на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. Мол, если россияне взорвали ГЭС, они взорвут и ЗАЭС. Но здесь надо четко понимать разницу между водой и радиацией. Международные партнеры не увидели воду в Берлине, Париже или Праге после подрыва ГЭС, впрочем, на радиацию они будут вынуждены реагировать, поскольку воспримут это как угрозу для себя и атаку на страны-члены НАТО", – отметил Коваленко.

Подрыв ЗАЭС будет воспринят как атака на страны НАТО

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что рейды "российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", а также бунт вагнеровцев показали трусость российского диктатора Владимира Путина. Эти события продемонстрировали, что Путин неспособен решать внутренние проблемы РФ, а Кремль не контролирует ситуацию и не имеет ресурса для противодействия угрозам.

Во время мятежа Пригожина глава Кремля очень быстро накивал пятками из российской столицы, напомнил Коваленко.

"Тут возникает вопрос: а готов ли Путин рискнуть своим будущим? Возможный подрыв ЗАЭС на Западе воспримут как атаку на страны НАТО. После этого против России будут действовать уже не 8 тысяч зэков на "буханках" и пикапах с пулеметами "Максим", которых можно остановить путем переговоров с Лукашенко, а полноценные ударные бронетанковые группы Альянса", – отметил он.

Коваленко подчеркнул, что всё это свидетельствует о том, что РФ вряд ли устроит катастрофу на ЗАЭС. Такой сценарий маловероятен даже в том случае, когда оккупационные войска будут бежать с юга.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что российские оккупационные войска подготовили план по подрыву Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под их контролем. Как отметил Буданов, план россиян полностью разработан и утвержден, и не хватает только приказа о подрыве, после чего исполнители могут реализовать его "за считанные минуты".

После этого в США сказали, что не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, даже несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией к теракту. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, в Запорожье и Запорожском районе в четверг, 29 июня, проводятся командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции. В случае официального предупреждения местным жителям нужно провести герметизацию помещений и избегать паники.

Читайте также:

война в Украине НАТО вторжение России Запорожская АЭС Александр Коваленко
Реклама

Главное за день

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:52 Украина
"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:15 Украина
В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

Реклама
11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

10:09

Мука для панировки не нужна: как приготовить сочную и не разваливающуюся рыбу

10:01

"Стеклянную крышу кафе разнесло на обломки": политик из Колумбии описал атаку на КраматорскФотоВидео

09:51

В РФ трех генералов подозревают в содействии бунту Пригожина: в Сети узнали детали

09:38

Вагнер Пригожина из Беларуси не угрожает, боевиков разделят на 4 части – Подоляк

09:22

"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользойВидео

Реклама
09:02

"Продвижение будет медленным": западные СМИ объяснили, что тормозит контрнаступление ВСУ

09:01

"У Путина - тяжелая ситуация": Небоженко назвал единственный выход для диктатора

09:00

Полякова уличила Байонсе в плагиате на нее

09:00

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоЭксклюзив

08:43

Лукашенко еще страшнее, чем Путинумнение

08:42

Звали обратно, давали гарантии: осудившая войну российская актриса рассказала, как ее звали в РФ

08:31

Девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов: что она там нашлаВидео

08:22

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

08:17

С днем рождения, сестра: искренние поздравления и душевные картинки

08:13

"Путин ослаблен": Шольц оценил влияние заговора Пригожина на диктатора РФ

07:25

В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по КраматорскуФото

06:43

На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

06:22

Что теперь будет делать Пригожин?мнение

05:30

Гороскоп на июль 2023 для Близнецов: кризис, расходы и новая любовьВидео

05:00

Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведениемВидео

04:30

Для Путина 2024-й станет последним годом у власти – Золотарев

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июня

03:15

Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

02:50

Илон Маск регулярно принимает наркотики чтобы не стать зомбированным - СМИ

02:20

"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

Реклама
01:35

Эксперт спрогнозировал, даст ли мятеж Пригожина толчок рейтингу Путина

01:00

Как одна столовая ложка колы может очистить грязную печку

28 июня, среда
23:46

"С ним было не "ОК": источники в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина

23:27

Мадонну нашли без сознания в собственном доме: она в реанимации

23:08

"Тварь": на концерте Дубцовой в Беларуси, люди унизили и выгнали певицуВидео

23:04

Разорвалась печень: военный оказался в операционной после избиения капитаном

22:27

Сбрасывают тела в братские могилы: оккупанты на Херсонщине нашли более 60 жертв от потопа

22:06

Россиянка избила украинку прямо на сцене: организаторы нагло выгнали пострадавшую

22:01

Жена Юрия Никитина пожаловалась на нелепый выпускной наряд дочери продюсера

21:33

Армия Украины продвигается, перехвачена стратегическая инициатива – Залужный

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять