"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

Если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС, Запад воспримет это как атаку на страны-члены НАТО. После этого начнется вооруженное противостояние Альянса с РФ.

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РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, Facebook Коваленко

Существует минимальная вероятность того, что страна-агрессор Россия взорвет Запорожскую атомную электростанцию. Есть лишь одна причина, по которой РФ может пойти на такой шаг – если российским оккупантам придется бежать с юга Украины. Тогда захватчики могут использовать подрыв ЗАЭС как способ торможения продвижения украинских военных, чтобы самим успеть бежать во временно оккупированный Крым.

Но на такой теракт отреагирует Североатлантический альянс, который воспримет этот шаг РФ как угрозу для себя и атаку на страны-члены НАТО. Тогда может начаться военное противостояние между Альянсом и Россией. Такое мнение высказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

При этом Коваленко отмечает, что страна-оккупант Россия не будет подрывать Запорожскую АЭС, пока российские захватчики находятся на юге Украины, ведь так она может сама уничтожить более 150 тысяч российских военных.

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"Южная группировка оккупационных войск расположена на левобережной Херсонщине, в Запорожской области и частично в Донецкой области. Это немножко больше 150 тысяч военных. В целом это более 60% от общего боеспособного количества всех войск РФ на территории Украины. Давайте представим, что Россия подрывает ЗАЭС, когда ее войска находятся на материковом юге. Это минус 150 тысяч боеспособных военных. Вся оккупационная группировка теряет 60% своего потенциала – Россия фактически остается без армии", – отметил военно-политический обозреватель.

Он подчеркнул, что россияне пойдут на подрыв Запорожской АЭС, только если украинские военные прорвут вторую линию обороны и российским захватчикам придется бежать, например, на территорию временно оккупированного Крыма. Таким образом оккупанты могут попытаться затормозить движение Сил обороны Украины.

По словам Коваленко, другие государства точно отреагируют на такой шаг, ведь, в отличие от подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, катастрофа на ЗАЭС прямо повлияет также на них.

"Сейчас возникает много сравнений ситуаций на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. Мол, если россияне взорвали ГЭС, они взорвут и ЗАЭС. Но здесь надо четко понимать разницу между водой и радиацией. Международные партнеры не увидели воду в Берлине, Париже или Праге после подрыва ГЭС, впрочем, на радиацию они будут вынуждены реагировать, поскольку воспримут это как угрозу для себя и атаку на страны-члены НАТО", – отметил Коваленко.

Подрыв ЗАЭС будет воспринят как атака на страны НАТО

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что рейды "российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", а также бунт вагнеровцев показали трусость российского диктатора Владимира Путина. Эти события продемонстрировали, что Путин неспособен решать внутренние проблемы РФ, а Кремль не контролирует ситуацию и не имеет ресурса для противодействия угрозам.

Во время мятежа Пригожина глава Кремля очень быстро накивал пятками из российской столицы, напомнил Коваленко.

"Тут возникает вопрос: а готов ли Путин рискнуть своим будущим? Возможный подрыв ЗАЭС на Западе воспримут как атаку на страны НАТО. После этого против России будут действовать уже не 8 тысяч зэков на "буханках" и пикапах с пулеметами "Максим", которых можно остановить путем переговоров с Лукашенко, а полноценные ударные бронетанковые группы Альянса", – отметил он.

Коваленко подчеркнул, что всё это свидетельствует о том, что РФ вряд ли устроит катастрофу на ЗАЭС. Такой сценарий маловероятен даже в том случае, когда оккупационные войска будут бежать с юга.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что российские оккупационные войска подготовили план по подрыву Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под их контролем. Как отметил Буданов, план россиян полностью разработан и утвержден, и не хватает только приказа о подрыве, после чего исполнители могут реализовать его "за считанные минуты".

После этого в США сказали, что не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, даже несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией к теракту. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, в Запорожье и Запорожском районе в четверг, 29 июня, проводятся командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции. В случае официального предупреждения местным жителям нужно провести герметизацию помещений и избегать паники.

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