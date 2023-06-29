"Стеклянную крышу кафе разнесло на обломки": политик из Колумбии описал атаку на Краматорск

Колумбийский политик рассказал, что они сели есть и услышали взрыв. Кусок дерева повредил колумбийцу ногу, находившийся рядом человек в тяжелом состоянии.

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Последствия ракетного удара РФ по Краматорску 27 июня/ коллаж: Главред, фото: Краматорский городской совет

Во время ракетного удара страны-агрессора России по Краматорску в Донецкой области 27 декабря пострадали, в частности, трое граждан Колумбии. Всего ракетная атака унесла жизни 12 человек, среди которых трое детей. Колумбийский политик, который во время удара находился внутри разрушенного кафе, рассказал о моменте атаки.

Сначала посетители кафе услышали сухой звук взрыва, а затем на них посыпались обломки. Об этом рассказал колумбийский депутат Серхио Харамильо, основатель организации Aquanta Ucraina ("держись Украина" – группа поддержки Украины в Латинской Америке) в комментарии BBC.

"Когда мы сели, нам принесли еду, и мы только собирались начать есть, как вдруг послышался такой очень сухой звук взрыва... Мы сидели под стеклянной крышей, которую разнесло. И ты сидишь и видишь все эти обломки, которые летят как в замедленной съемке перед твоими глазами, и пытаешься понять, что происходит", – рассказал Харамильо о первых секундах после ракетного удара по кафе, где было много людей.

Колумбийский политик отметил, что ему на ногу упала какая-то колода. Нога не была сломана, но ему теперь трудно ходить. Человеку, сидевшему рядом с Харамильо, повезло меньше – он сейчас находится в тяжелом состоянии.

Политик из Колумбии подчеркнул, что его ужасает мысль, что страна-агрессор Россия может использовать свою военную силу для ударов по гражданскому населению, по жилым домам, не говоря уже о факте вторжения в Украину.

"И когда страна, которая это делает, является одной из крупнейших военных стран мира и одним из постоянных членов Совета Безопасности, который, по идее, отстаивает международное право, вы видите, что дело плохо. Я это увидел. Это ресторан, пиццерия, и, честно говоря, на войне вы не бьете ракетой по ресторану, если, конечно, вы не ведете себя как террористическое государство", – подчеркнул Харамильо.

Колумбийский депутат Серхио Харамильо ранее был верховным комиссаром мира в Колумбии. Он занимался мирным урегулированием военного конфликта с повстанцами FARC. Харамильо прибыл в Украину для того, чтобы поспособствовать пониманию в Латинской Америке ситуации, которая сейчас здесь происходит.

Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня

Вечером во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Спасатели завершили разбирать завалы 28 июня.

Как сообщили в ГСЧС Украины после завершения разбора завалов, всего в результате ракетного удара оккупантов по кафе Краматорска погибли 12 человек, среди них – трое детей. Пострадали 60 человек, среди которых один ребенок 2022 года рождения. 11 человек были спасены.

Среди погибших детей – 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. Они как раз закончили 8 класс. Девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября. Как известно, Анна и Юлия были единственными детьми у своей мамы, женщина воспитывала их сама. Теперь мама девушек ищет свадебные платья погибшим доченькам для похорон.

У 8-месячной девочки Мии, пострадавшей в результате ракетного удара РФ по Краматорску, множественные колото-резаные раны головы. Также младенец получил линейный перелом височной кости. Ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. О том, какие травмы получил младенец, рассказала его мама. Мать ребенка тоже получила ранения.

Смотрите видео о последствиях ракетного удара РФ по Краматорску 27 июня:

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