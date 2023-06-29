"У Путина - тяжелая ситуация": Небоженко назвал единственный выход для диктатора

Если Путин сумеет организовать репрессии по отношению к своему окружению и генералитету, то тогда ему удастся использовать ситуацию в свою пользу.

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После бунта Пригожина Путин ослабел, считает Виктор Небоженко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

После военного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин оказался в очень тяжелом положении. Чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, ему нужно начать репрессии по отношению к своему окружению и генералитету. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По словам Небоженко, у Путина понижается авторитет, сейчас не может даже снять министра обороны Сергея Шойгу, иначе получится так, как будто российский диктатор - на стороне Пригожина.

"Пригожин себя под расстрел подогнал. И теперь не может даже согласовать что-то с Путиным. И это при том, что они 15 лет дружили. Так что у Путина очень тяжелая ситуация. Если он действительно торжественно расстреляет и предаст суду Пригожина прямо в Москве, то остальные его друзья скажут: "А где гарантия, что и с нами завтра так не будет?". Вот поэтому они все сейчас боятся друг друга, но очень довольны, что Путин ослабел", - сказал политолог.

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В то же время у президента РФ есть вариант переложить ответственность на других.

"Потому все очень просто — завтра начнутся аресты, такие же как московские процессы 1937 года, и российский народ скажет, мол, Путин — сильный мужик. То есть если он сумеет организовать репрессии по отношению к своему окружению и генералитету, то тогда, да, ему удастся использовать ситуацию в свою пользу. Им нужна тяжелая рука. И Пригожин в этом смысле был на правильном пути", - добавил Небоженко.

Кто помогал Пригожину устроить попытку бунта в РФ

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК "Вагнера".

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов.

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