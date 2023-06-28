"Сердце не выдерживает": мама ищет свадебные платья погибшим доченькам

Анна и Юлия были единственными детьми у своей мамы. Женщина воспитывала своих красавиц сама.

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В Краматорске погибли Анна и Юлия Аксенченко / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Российские оккупанты ударили по центру Краматорска в Донецкой области. Вследствие этого обстрела погибли две сестры-близняшки 14-летние Анна и Юлия Аксенченко. У матери больше не осталось детей. Теперь женщина ищет свадебные платья для своих красавиц, которых убили российские оккупанты. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала и.о. директора Краматорской школы №24 Людмила Осадчая.

Пока точно не известно, были девушки в пиццерии или возле нее в момент "прилета". Девочки закончили восьмой класс в школе, директора которой в феврале также убили россияне. Женщина погибла вместе со своим мужем.

Юля и Аня были очень прилежными девочками. Они всегда стояли друг за другом и помогали друг другу.

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В Краматорске погибли Анна и Юлия Аксенченко / фото: соцсети

"По характеру были очень разные. Например, Аня была более активной, а Юля, наоборот, более тихонькой. Аня частенько ей помогала, вытаскивала в учебе. Они все делали вместе", - рыдая навзрыд, рассказывает руководитель школы.

В Краматорске погибли Анна и Юлия Аксенченко / фото: соцсети

Местная жительница Елена Хандий рассказала, что девочки повсюду ходили вместе за ручку. Мать воспитывала своих девочек сама, в семье было затруднительное финансовое положение.

"Семья часто ездила в пригород к бабушке, потому что там было спокойнее. А в Краматорск приезжали, чтобы проведывать свое жилье. Сегодня я общалась с мамой девочек. Знаю, что она сейчас ищет свадебные платья, чтобы в них похоронить своих единственных дочерей. Такова есть традиция ... Сердце не выдерживает такого...", - говорит Елена Хандий.

В Краматорске погибли Анна и Юлия Аксенченко / фото: соцсети

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что"там было большое скопление людей". Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны РФ цинично заговорило о "победе" после удара по Краматорску. Они нагло врут о том, что оккупанты якобы нанесли ракетный удар по украинской бригаде, вовсе не говоря о том, что это был гражданский объект, где было очень много местных жителей.

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