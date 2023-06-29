"Путин ослаблен": Шольц оценил влияние заговора Пригожина на диктатора РФ

Позиции Путина не так cильны, как он утверждает, считает канцлер Германии. При этом Шольц не смог ответить, хочет ли он отстранения от власти хозяина Кремля.

https://glavred.info/world/putin-oslablen-sholc-ocenil-vliyanie-zagovora-prigozhina-na-diktatora-rf-10481665.html Ссылка скопирована

Олаф Шольц не смог сказать, хочет ли от отстранения Путина от власти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ослабил российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, позиции Путина не так cильны, как он утверждает.

"Я считаю, что он ослаблен, потому что это показывает, что автократические структуры, властные структуры дали трещину и что он отнюдь не сидит так прочно и крепко в седле, как он продолжает повсюду утверждать", — сказал Шольц в интервью немецкому изданию ARD.

видео дня

Канцлер заявил, что ситуация в России остается напряженной, и что Германия будет действовать осторожно.

"Россия – ядерная держава. Поэтому мы всегда должны внимательно смотреть, когда возникают опасные ситуации, а это - опасная ситуация", – сказал он.

Щольц не стал комментировать вопрос о том, считал ли бы он желательным отстранение Путина от власти.

"В конце концов, мы не знаем, придет ли кто-то лучше или хуже после Путина", — сказал Шольц.

По словам немецкого канцлера, Германия поддерживает Украину, чтобы она могла защитить себя, но "целью поддержки Украины не является изменение режима в России".

"Я не хочу участвовать в каких-либо спекуляциях относительно того, как долго он (Путин, - ред.) будет находиться у власти. Это может быть долго, а может быть коротко, мы не знаем", – сказал он.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

Другие новости: