УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путин ослаблен": Шольц оценил влияние заговора Пригожина на диктатора РФ

Анна Ярославская
29 июня 2023, 08:13 обновлено 29 июня, 08:20
10
Позиции Путина не так cильны, как он утверждает, считает канцлер Германии. При этом Шольц не смог ответить, хочет ли он отстранения от власти хозяина Кремля.
Олаф Шольц
Олаф Шольц не смог сказать, хочет ли от отстранения Путина от власти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ослабил российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, позиции Путина не так cильны, как он утверждает.

"Я считаю, что он ослаблен, потому что это показывает, что автократические структуры, властные структуры дали трещину и что он отнюдь не сидит так прочно и крепко в седле, как он продолжает повсюду утверждать", — сказал Шольц в интервью немецкому изданию ARD.

видео дня

Канцлер заявил, что ситуация в России остается напряженной, и что Германия будет действовать осторожно.

"Россия – ядерная держава. Поэтому мы всегда должны внимательно смотреть, когда возникают опасные ситуации, а это - опасная ситуация", – сказал он.

Щольц не стал комментировать вопрос о том, считал ли бы он желательным отстранение Путина от власти.

"В конце концов, мы не знаем, придет ли кто-то лучше или хуже после Путина", — сказал Шольц.

По словам немецкого канцлера, Германия поддерживает Украину, чтобы она могла защитить себя, но "целью поддержки Украины не является изменение режима в России".

"Я не хочу участвовать в каких-либо спекуляциях относительно того, как долго он (Путин, - ред.) будет находиться у власти. Это может быть долго, а может быть коротко, мы не знаем", – сказал он.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

Другие новости:

новости Германии Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Олаф Шольц
Реклама

Главное за день

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

08:22 Украина
В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по Краматорску

В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по Краматорску

07:25 Украина
На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

06:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:22

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

08:13

"Путин ослаблен": Шольц оценил влияние заговора Пригожина на диктатора РФ

07:25

В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по КраматорскуФото

06:43

На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

06:22

Что теперь будет делать Пригожин?мнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

Гороскоп на июль 2023 для Близнецов: кризис, расходы и новая любовьВидео

05:00

Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведениемВидео

04:30

Для Путина 2024-й станет последним годом у власти – Золотарев

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июня

Реклама
03:15

Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

02:50

Илон Маск регулярно принимает наркотики чтобы не стать зомбированным - СМИ

02:20

"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

01:35

Эксперт спрогнозировал, даст ли мятеж Пригожина толчок рейтингу Путина

01:00

Как одна столовая ложка колы может очистить грязную печку

28 июня, среда
23:46

"С ним было не "ОК": источники в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина

23:27

Мадонну нашли без сознания в собственном доме: она в реанимации

23:08

"Тварь": на концерте Дубцовой в Беларуси, люди унизили и выгнали певицуВидео

23:04

Разорвалась печень: военный оказался в операционной после избиения капитаном

22:27

Сбрасывают тела в братские могилы: оккупанты на Херсонщине нашли более 60 жертв от потопа

22:06

Россиянка избила украинку прямо на сцене: организаторы нагло выгнали пострадавшую

Реклама
22:01

Жена Юрия Никитина пожаловалась на нелепый выпускной наряд дочери продюсера

21:33

Армия Украины продвигается, перехвачена стратегическая инициатива – Залужный

21:28

Жена Виктора Павлика озвучила диагноз младшего сына

21:03

Был "почетным вагнеровцем": пропагандисты сообщают о задержании Суровикина

20:56

"Украинская команда" передала средства от комаров для 15 000 бойцов на передовой: "Нужны не меньше, чем оружие"

20:49

Байден назвал Путина "изгоем во всем мире" и намекнул на его проигрыш в войне

20:44

В КНР увильнули от позиции по границам Украины на 1991 год и хотят "диалога"

20:34

Виталий Портников. Российские военные против КремляВидеоблоги

20:22

Головоломка сложнее, чем кажется: лишь единицы найдут неподходящую машину

19:57

Уничтожили 13 "Кинжалов": командир зенитчиков Яременко получил звание Героя Украины

19:47

Владимир Дантес показал редкое фото старшего на 15 лет родного брата

19:37

Пригожин в Беларуси может быть опасен: эксперт назвал два главных сценария

19:20

Путин наговорил себе на статьюмнение

18:50

"Вагнеровцев" в Беларуси мало для нападения на Украину - Зеленский

18:35

Притягивают финансы словно магнит: 3 знака женщин, которых любят деньги

18:29

Почему Путин зачастил с обращениями: политолог - о важной причине

18:18

Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова, план рухнул из-за ФСБ – WSJ

18:17

"Сердце не выдерживает": мама ищет свадебные платья погибшим доченькамФото

18:09

Вступление Украины в НАТО: Пономарев объяснил, когда это произойдет и какие перспективы

18:01

Как определить хороший кабачок и не попасть впросак с крепким овощем

Реклама
17:57

Пропавшего в горах голливудского актера нашли мертвым

17:44

Богатенького одесского "военкома" с позором уволили: подробности

17:19

Выбирай украинское: звезда "Дома Дракона" шиканула украинскими украшениями

17:12

"Много ран и перелом": мама 8-месячной Мии из Краматорска рассказала о состоянии дочери

17:10

Подоляк – о переговорах с Россией: Путин слаб, врет и не контролирует ситуацию

17:09

Украину ждет сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе - премьер ЭстонииВидео

17:08

Хозяйка рыбью голову не выбросит: как сварить восхитительную уху из головы

17:04

Почему собака гоняется за своим хвостом: игра или причина задуматься

16:49

Шикарный дом не могут продать за смехотворную сумму - внутри есть сюрприз

16:32

Беленькая с косичками: в сети появилось редкое фото младшей дочери Заворотнюк

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять