'Много ран и перелом': мама 8-месячной Мии из Краматорска рассказала о состоянии дочери

8-месячный младенец находился в районе ракетного удара, который Россия нанесла по Краматорску.

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В Краматорске пострадал 8-месячный ребенок / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Маленькую 8-месячную девочку, которая пострадала 27 июня от ракетного удара по Краматорску, зовут Мией.

Мама девочки заявила, что у ее дочери множественные колото-резаные раны головы. А еще младенец получил линейный перелом височной кости. Ее мать также была ранена. По словам женщины, ее "тоже немного зашили", передает ТСН.

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Сейчас младенец находится в стабильном состоянии. Сначала ребенка госпитализировали в одну из больниц Краматорска. После этого девочку перевезут в Киев, где ее обследуют в "Охматдете".

Семья Мии пришла в пиццерию за несколько минут до прилета. По ее словам, ракета была сразу за соседним зданием. К счастью, стена спасла эту семью.

"Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока мужчина сходил. Он пришел, сел и нас сразу привалило, балка прилетела",- пояснила женщина.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что"там было большое скопление людей". Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

Минобороны РФ цинично заговорило о "победе" после удара по Краматорску. Они нагло врут о том, что оккупанты якобы нанесли ракетный удар по украинской бригаде, вовсе не говоря о том, что это был гражданский объект, где было очень много местных жителей.

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