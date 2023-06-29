"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

Когда в РФ будет социальный или политический запрос, то может появиться третья сила, которая восстанет против Путина.

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Путина может устранить третья сила, отмечает политолог Небоженко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин своим военным мятежом "открыл дверцу" и показал, что такие бунты в стране-агрессоре РФ возможны. Когда в России вспыхнет социальный или политический запрос на это, то может появиться третья сила, которая восстанет против российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду. При этом он подчеркивает, что такая третья сила не будет вызревать очень долго – она может возникнуть быстро.

"Третья сила, это я вам как политолог говорю, вот так не вызревает. В 1916 году, Ленин встречался с молодежью Швейцарии. И его спрашивали о том, когда будет революция. Тогда он сказал, что "наше поколение не доживет". Ему было 52 года, у него еще было 10-15 лет. И через год после этого произошла революция", – отметил Небоженко.

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Он подчеркнул, что определенный человек, который может выступить против Путина, не обязательно долго будет готовиться к этому. Это может произойти внезапно, когда на это будет соответствующий запрос внутри РФ.

"По поводу "третьей силы", то возникает ситуация, кто-то берет на себя ответственность и с этой минуты в него все верят. То есть когда есть социальный или политический запрос в обществе, мгновенно кто-то попадает в эту лузу. И не обязательно тот или иной человек готовился к этому. В политике так часто бывает и не обязательно искать какую-то долгую историю появления сильной личности. В России такой сильной личностью мог стать Пригожин. Но всё, сгорел. Но он открыл определенные дверцы и показал, что так можно", – подытожил Небоженко.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) – украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

Также Небоженко отмечал, что российского диктатора Владимира Путина могут мгновенно выбросить из президентского кресла страны-агрессора РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену. Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник.

Напомним, координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечал, что для того, чтобы Украина была в полной безопасности, недостаточно лишь освободить все украинские территории, которые сейчас находятся под оккупацией. Даже если подвинуть линию фронта за пределы украинского государства, опасность всё равно будет сохраняться. Эта война должна завершиться в Москве падением режима Путина.

Также ранее политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что Путина можно отстранить от власти в РФ только в результате дворцового переворота и заговора в "верхах". Не стоит рассчитывать на то, что глава Кремля уйдет после массовых протестов или в результате активности оппозиции. Ключевым фактором смены власти в РФ станет тот, кто "будет ближе к человеку с ружьем".

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