Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

Президенты двух государств обсудят, в частности, угрозу совершения оккупантами теракта на Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл с необъявленным визитом в Киев. В столице Украины он встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Лидеры двух государств обсудят, в частности, вопрос угрозы совершения российскими оккупантами теракта на Запорожской атомной электростанции, а также подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает канцелярия президента Польши в Twitter.
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