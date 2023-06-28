Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

Президенты двух государств обсудят, в частности, угрозу совершения оккупантами теракта на Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину/ Оофис президента Украины

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл с необъявленным визитом в Киев. В столице Украины он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры двух государств обсудят, в частности, вопрос угрозы совершения российскими оккупантами теракта на Запорожской атомной электростанции, а также подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает канцелярия президента Польши в Twitter.

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