Власть в РФ сменит тот, кто будет ближе к человеку с ружьем – Золотарев

Путина не получится устранить с помощью массовых протестов – это можно сделать лишь в результате заговора в "верхах" и дворцового переворота.

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Чтобы устранить Путина, нужны заговор в верхах и дворцовый переворот, отмечает Золотарев/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Российского диктатора Владимира Путина можно отстранить от власти в стране-агрессоре России лишь в результате дворцового переворота и заговора в "верхах". Не стоит рассчитывать на то, что глава Кремля уйдет после массовых протестов или в результате активности оппозиции.

Ключевым фактором смены власти в РФ станет тот, кто "будет ближе к человеку с ружьем. Об этом рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"Согласно российской традиции – дворцовый переворот и заговоры в "верхах" (станут катализатором процесса смены власти в РФ – ред.). Рассчитывать на то, что Путин пойдет в силу массовых протестов, не приходится. Здесь сработает фактор силы кто будет ближе к человеку с ружьем, тот и может стать ключевым фактором смены власти в России. Минувшая суббота наглядно продемонстрировала, что даже относительно небольшая, но организованная группа людей абсолютно без каких-то серьезных препятствий (и даже с ними) способна дойти до Москвы. То есть это будут не народные протесты и не оппозиционная активность", – отметил Золотарев.

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Он также выразил мнение, что в России есть люди, которые могут устроить заговор против российского диктатора Путина.

"Учитывая то, что путинская война против Украины очень много сломала в бизнесе, жизненных планах российской элиты, то эти люди, хоть и демонстрируют внешнюю лояльность, это отнюдь не значит, что в критический момент они поддержат своего президента", – подытожил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

Также Небоженко отмечал, что российского диктатора Владимира Путина могут мгновенно выбросить из президентского кресла страны-агрессора РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену. Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник.

Напомним, координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечал, что для того, чтобы Украина была в полной безопасности, недостаточно лишь освободить все украинские территории, которые сейчас находятся под оккупацией. Даже если подвинуть линию фронта за пределы украинского государства, опасность всё равно будет сохраняться. Эта война должна завершиться в Москве падением режима Путина.

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