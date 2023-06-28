Сотня танков Leopard для Украины: Швейцария ошарашила решением

Швейцария запретила продавать Украине 96 танков Leopard, ссылаясь на свою нейтральность.

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Швейцария запретила продавать Украине свои Leopard 1 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, undp.org

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос компании Ruag AG относительно экспорта 96 танков Leopard 1 A5, предназначенных для Украины, "поскольку это не соответствует действующему законодательству".

Как сообщается на официальном сайте швейцарского правительства, они "отдают приоритет обязательствам Швейцарии как нейтральной страны и надежности применения ею верховенства права".

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Отмечается, что 27 апреля Ruag AG подала экспортный запрос на перепродажу 96 подержанных и неработающих танков Leopard 1 A5. Танки в настоящее время находятся на хранении в Италии и потребуют ремонта в Германии перед реэкспортом в Украину.

Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков невозможна в соответствии с действующим законодательством. В частности, такая продажа противоречила бы Закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии.

Танки Leopard для Украины

В начале июня сообщалось, что Нидерланды планируют приобрести для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Также рассматривается возможность поставки и нескольких зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По словам Роблес, 19 июня в Польшу прибудут 20 гусеничных бронированных машин. Также Испания передаст 4 танка Leopard 2А4, которые находились на ремонте. Из Польши техника отправится в Украину, передает пресс-служба Минобороны Испании.

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